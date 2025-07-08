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        Şırnak'ta bir hasta ambulans helikopterle Şanlıurfa'ya sevk edildi

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde tedavisi süren bir hasta ambulans helikopterle Şanlıurfa'ya nakledildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 15:49 Güncelleme: 08.07.2025 - 15:49
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        Şırnak'ta bir hasta ambulans helikopterle Şanlıurfa'ya sevk edildi
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        Şırnak'ın Cizre ilçesinde tedavisi süren bir hasta ambulans helikopterle Şanlıurfa'ya nakledildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren H.T'nin tetkikler sonucunda en kısa sürede üst düzey donanıma sahip bir sağlık merkezine ulaştırılmasına karar verildi.

        Bunun üzerine hasta, ambulans helikopterle Şanlıurfa'daki Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen sevk işlemi, profesyonel ekipler eşliğinde başarıyla tamamlandı. Hastanın tedavisine Şanlıurfa'da devam edilecek.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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