Şırnak'ta bir hasta ambulans helikopterle Şanlıurfa'ya sevk edildi

Bunun üzerine hasta, ambulans helikopterle Şanlıurfa'daki Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren H.T'nin tetkikler sonucunda en kısa sürede üst düzey donanıma sahip bir sağlık merkezine ulaştırılmasına karar verildi.

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