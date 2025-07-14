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        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 35 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

        Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 35 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 11:52 Güncelleme: 14.07.2025 - 11:52
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        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 35 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı
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        Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 35 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında son bir haftada kent merkezi ve ilçelerde çalışmalar gerçekleştirdi.

        Bu kapsamda bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 0,79 gram metamfetamin, sentetik ecza malzemesi, gümrük kaçağı 400 paket sigara, 10 cep telefonu ile 2 sahte evrak ve 20 bin 874 muhtelif ilaç malzemesi ele geçirildi.

        Operasyonlarda, 35 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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