Şırnak'ta aracında uyuşturucu bulunan sürücü gözaltına alındı

Narkotik dedektör köpeklerinin de desteğiyle yapılan aramada, aracın belirli bölmelerine gizlenmiş 55 gram skunk, 5,83 gram metamfetamin ve 9 fişek ele geçirildi.

