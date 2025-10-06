Şırnak'ta vatandaşlar KADES ve dolandırıcılık konularında bilgilendirildi
Şırnak'ta polis ekipleri, vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.
Şırnak'ta polis ekipleri, vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Amirliği ekiplerince yürütülen saha çalışmasında, vatandaşlara Kadın Destek Uygulaması (KADES), dolandırıcılık yöntemleri ve alınabilecek tedbirler hakkında bilgi verildi.
Ekipler, çalışma kapsamında vatandaşlara ve okullardaki öğrencilere de broşür dağıttı.
İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, vatandaşların güvenliği için bu tür bilgilendirme çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini belirtti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.