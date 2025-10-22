Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'taki tarihi yapının avlusuna geçişi sağlayan giriş bölümü restore ediliyor

        Şırnak'ın Cizre ilçesindeki tarihi Abdaliye Medresesi'nin avlusuna geçişi sağlayan giriş bölümünün restorasyonuna başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 17:00 Güncelleme: 22.10.2025 - 17:00
        Dağkapı Mahallesi'nde bulunan Abdaliye Medresesi'nin avlusuna geçişi sağlayan giriş bölümünün zamanla yıkılması üzerine Cizre Kaymakamlığınca başlatılan girişimler sonucu yıkılan bölümün restorasyonu için çalışma başlatıldı.

        Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, çalışmaların sürdüğü alanda incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

        Baycar, burada gazetecilere, tarihi yerin bölge insanı için önemli bir yer olduğunu söyledi.

        Tarihi yapının giriş bölümünün birkaç ay önce yıkıldığını belirten Baycar, şöyle konuştu:

        "Tabii bölgemizin, insanımızın çok önemsediği bir merkez olması hasebiyle hemen çalışmalarımıza başladık. Bu kapsamdaki çalışmalarımızı Sayın Valimiz Birol Ekici, İl Özel İdaresinin imkanları ile finanse etti ve çalışmalarımıza başladık. Bir ay içerisinde giriş kapımızın tekrar eski tarihi ve orijinal silüeti ile açılacağını ön görmekteyiz."

        Baycar, çalışmalarının ilçeye, bölgeye ve bütün şehre hayırlı olmasını diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

