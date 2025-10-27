Habertürk
        Cudi Dağı'nda "Cumhuriyet Yürüyüşü" düzenlendi

        Cudi Dağı'nda "Cumhuriyet Yürüyüşü" düzenlendi

        Şırnak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Cudi Dağı'nda yürüyüş gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 11:56 Güncelleme: 27.10.2025 - 11:56
        Cudi Dağı'nda "Cumhuriyet Yürüyüşü" düzenlendi
        Şırnak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Cudi Dağı'nda yürüyüş gerçekleştirildi.

        Silopi Kaymakamı Çağlar Partal öncülüğünde Cudi Dağı Sefine bölgesinde bir araya gelen yaklaşık 100 kişilik grup, buradan yürüyüşe başladı.

        Dağın zirvesine ulaşan grup, Türk bayrağı açtı. Daha sonra Şehitlik Anıtı'nı ziyaret eden grup, saygı duruşunda bulundu, şehitler için dua etti.

        Kaymakam Partal, yaptığı açıklamada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Cudi Dağı'nda "Cumhuriyet Yürüyüşü" gerçekleştirdiklerini belirterek, "Yaklaşık 100 kişilik bir grupla Cudi Dağı'na çıktık. Cudi Dağı hem manevi hikayesi hem de doğal güzellikleriyle çok özel bir yere sahip." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

