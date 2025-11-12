Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta bir eve pompalı tüfekle ateş açan şüpheli yakalandı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir eve pompalı tüfekle ateş açan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2025 - 18:18 Güncelleme: 12.11.2025 - 18:21
        Şırnak'ta bir eve pompalı tüfekle ateş açan şüpheli yakalandı
        H.D. akşam saatlerinde M.S'nin Nur Mahallesi'ndeki evine gelerek pompalı tüfekle ateş açtı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

        Saldırıda yaralanan olmazken, H.D. pompalı tüfekle yakalandı.

        Polis ekiplerince evin önünde 3 boş kovan bulundu.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

