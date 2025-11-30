Habertürk
        Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta ekipler 342 bin küçükbaş hayvanı sağlık kontrolünden geçirdi

        EKREM PAYAN - Şırnak'ta ekipler, bu yıl göçerlerin yaylalara gidiş ve kışlaklara dönüşte kullandığı 4 güzergahta 342 bin küçükbaş hayvanı sağlık kontrolünden geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 12:20 Güncelleme: 30.11.2025 - 12:20
        Şırnak'ta ekipler 342 bin küçükbaş hayvanı sağlık kontrolünden geçirdi
        EKREM PAYAN - Şırnak'ta ekipler, bu yıl göçerlerin yaylalara gidiş ve kışlaklara dönüşte kullandığı 4 güzergahta 342 bin küçükbaş hayvanı sağlık kontrolünden geçirdi.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce merkeze bağlı Besta bölgesi, Balveren beldesi, Yeniaslanbaşar köyü ve Beytüşşebap ilçesindeki Faraşin Yaylası yolunda bu yıl oluşturulan "Veteriner Mobil Kontrol Noktası"nda kayıt işlemleri ve sağlık tarama çalışması sürüyor.

        Mobil kontrol noktalarında 15 veteriner hekim, 3 sağlık teknikeri ve 2 araçla şimdiye kadar sağlık taramasından geçirilen, küpe takılan ve banyo yaptırılan, 378 besiciye ait 342 bin küçükbaş hayvan için sevk belgesi hazırlandı.

        ​​​​​​​İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Sezgin, AA muhabirine, Şırnak'ın 1 milyon 100 bin küçükbaş varlığıyla hayvan yetiştiriciliğinde önemli noktalardan biri olduğunu söyledi.

        Bu yıl faaliyete geçirdikleri "Veteriner Mobil Kontrol Noktaları"nda 378 üreticiye sevk belgesi düzenlediklerini bildiren Sezgin, "Bu üreticilerimizin 342 bin küçükbaş hayvanına veteriner hekim arkadaşlarımız tarafından genel sağlık taraması, Bakanlık programı kapsamındaki aşı kontroller ile küpeleme işlemleri yapılmıştır." diye konuştu.

        Kış döneminin gelmesiyle yaylalardan ovalara dönen besicilere mobil kontrol noktalarında hizmetin sürdüğünü anlatan Sezgin, bu hizmetlerle ülkede hayvan varlığını artırmak ve hayvancılık politikalarını desteklemek istediklerini söyledi.

        - "İyi bir uygulama ve bunun için memnunuz"

        Besicilerden Mehmet Refik Soğunç da kışı Kumçatı beldesi bölgesinde geçirdiklerini, yaz aylarında da hayvanlarını daha iyi otlak ve mera alanları olan Van'ın Gürpınar ilçesine götürdüklerini belirtti.

        Soğunç, şunları kaydetti:

        "Çok zor bir işimiz var. Gecesi ayrı gündüzü ayrı zor. Zorlu yolculukta iki günde bir bazı yerlerde mola veriyoruz. Hayvanlar sürekli yürüyemiyor beslenmeleri de gerekiyor. Geldiğimiz ve mola verdiğimiz Yeniaslanbaşar bölgesinde veterinerler hayvanlarımızı kontrol etti. Hem küpeleme hem de hastalık durumlarına baktılar. İyi bir uygulama ve bunun için memnunuz. Hayvanların sağlık taramasından geçmesi ve kayıt altına alınması bizim için çok iyi oldu. Bu hizmetler için teşekkür ediyoruz. Çok memnunuz."

