Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 109 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında yakalanan 109 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte 12-18 Ocak'ta asayiş ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda, 41 gram metamfetamin, 4 sentetik hap, hassas terazi, 2 payp (uyuşturucu kullanma aparatı), 500 litre motorin, gümrük kaçağı 68 cep telefonu, 24 bin 134 paket sigara, 133 kilogram nargile tütünü, 2 bin 838 muhtelif hırdavat malzemesi, 231 oto yedek parça, 1454 tekstil ürünü, 2 bin 286 kozmetik ve süs eşyası ile 913 muhtelif malzeme ele geçirildi.
Operasyonlarda yakalanan 109 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
