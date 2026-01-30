Şırnak'ta rahatsızlanan 55 yaşındaki kadın jandarma helikopteriyle hastaneye ulaştırıldı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan 55 yaşındaki kadın, jandarma helikopteriyle hastaneye ulaştırıldı. Sabah saatlerinde Yeşilöz köyünde rahatsızlanan Hiyal Yacan için ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan ve kalp sıkışması rahatsızlığı yaşayan Yacan için 112 Acil Çağrı Merkezi'nin talebiyle Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığından bir helikopter bölgeye sevk edildi. Köy meydanına inen helikopterle alınan hasta, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

