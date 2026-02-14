Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Haberleri

        Şırnak'ta üniversite personeli ve öğrencilere ilk yardım eğitimi verildi

        Şırnak'ta üniversitede görev yapan üniversite personeli ve öğrencilere ilk yardım eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2026 - 17:14 Güncelleme: 14.02.2026 - 17:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta üniversite personeli ve öğrencilere ilk yardım eğitimi verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şırnak'ta üniversitede görev yapan üniversite personeli ve öğrencilere ilk yardım eğitimi verildi.

        Şırnak Üniversitesi ve Silopi Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle üniversitede düzenlenen ve 2 gün süren eğitime akademisyen, idari personel ve öğrencilerden oluşan 130 kişi katıldı.

        Dr. Öğretim Üyesi Hasan Fehmi Özdemir koordinatörlüğünde yapılan ve ilk yardım eğitmeni Metin Nas tarafından verilen eğitimlerde temel yaşam desteği, acil durumlarda doğru ve etkin müdahale yöntemleri ile hayati risk taşıyan durumlara yaklaşım konuları uygulamalı olarak anlatıldı.

        Programın sonunda katılımcılara sertifika verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Hep birlikte Türkiye olabilmek"
        "Hep birlikte Türkiye olabilmek"
        Gişelere çarpıp alev aldı! Otoyolda feci ölüm!
        Gişelere çarpıp alev aldı! Otoyolda feci ölüm!
        Gökova mavisinden eser kalmadı!
        Gökova mavisinden eser kalmadı!
        "Şok emici" tampon çağrısı
        "Şok emici" tampon çağrısı
        Uyurken eşinin boğazını kesti! "Babaannenizi öldürdüm" 14 Şubat katliamı!
        Uyurken eşinin boğazını kesti! "Babaannenizi öldürdüm" 14 Şubat katliamı!
        "Yeni transfer Icardi"
        "Yeni transfer Icardi"
        30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! O anlar kamerada...
        30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! O anlar kamerada...
        Süper Lig'de kritik randevu! İşte 11'ler
        Süper Lig'de kritik randevu! İşte 11'ler
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kırmızı kart doğru mu?
        Kırmızı kart doğru mu?
        Yağışın ardından o küçük şelale akmaya başladı!
        Yağışın ardından o küçük şelale akmaya başladı!
        10'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti
        10'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti
        Okul çıkışı Gizem öğretmene kanlı pusu!
        Okul çıkışı Gizem öğretmene kanlı pusu!
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        "ABD, İran'da haftalarca sürecek operasyona hazırlanıyor"
        "ABD, İran'da haftalarca sürecek operasyona hazırlanıyor"
        Ünlülerden Sevgililer Günü paylaşımları
        Ünlülerden Sevgililer Günü paylaşımları
        İlanlarda doğrulama dönemi başlıyor
        İlanlarda doğrulama dönemi başlıyor
        Çılgın sağlıklı yaşam ritüelleri
        Çılgın sağlıklı yaşam ritüelleri
        Japonlar bile şaştı kaldı!
        Japonlar bile şaştı kaldı!

        Benzer Haberler

        Cizre'de "LGS Hazırlık ve Motivasyon" semineri düzenlendi
        Cizre'de "LGS Hazırlık ve Motivasyon" semineri düzenlendi
        Cizre'de LGS adaylarına 'şafak' desteği
        Cizre'de LGS adaylarına 'şafak' desteği
        Chicago'da ev bakarken, kendini Şırnak'ta buldu Amerika hayali vizeye takıl...
        Chicago'da ev bakarken, kendini Şırnak'ta buldu Amerika hayali vizeye takıl...
        Cizre'de kaza: 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti
        Cizre'de kaza: 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti
        İsmetpaşa Mahallesinin talepleri Ankara'da karşılık buldu
        İsmetpaşa Mahallesinin talepleri Ankara'da karşılık buldu
        Cizre'de 7'den 70'e Okuyan Cizre Projesi süreç izleme ve değerlendirme topl...
        Cizre'de 7'den 70'e Okuyan Cizre Projesi süreç izleme ve değerlendirme topl...