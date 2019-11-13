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İdil Belediyesi’ne kayyum atandı

İHA

Hakkında terör soruşturması yürütülen Şırnak'ın HDP'li İdil Belediye Başkanı Songül Erden görevden alındı. Yerine İdil Kaymakamı Zafer Sağ kayyum olarak atandı.

Hakkında terör soruşturması yürütülen Şırnak’ın HDP’li İdil Belediye Başkanı Songül Erden görevden alındı. Yerine İdil Kaymakamı Zafer Sağ kayyum olarak atandı.
Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, İdil Belediye Başkanı Songül Erden hakkında, Şırnak 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/508 esas sayılı dava dosyasında “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan yargılamanın devam ettiği, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/6012 sayılı dosyasında “Terör Örgütü Propagandası Yapma” suçundan soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İdil Belediye Başkanı Songül Erden, hakkında devam eden bahse konu adli işlem süreçleri göz önünde bulundurularak Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesine istinaden İçişleri Bakanlığımızın 12 Kasım 2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış, Belediye Kanununun 45’inci maddesi uyarınca ve yine Belediye Kanununun 46’ncı maddesi kapsamında İdil Kaymakamı Zafer Sağ, İdil Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir” denildi.

ŞIRNAK

13 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:17
  • GÜNEŞ 06:40
  • ÖĞLE 11:59
  • İKİNDİ 14:45
  • AKŞAM 17:09
  • YATSI 18:27
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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