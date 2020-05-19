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Kato Dağı'nda görevdeki askerlerden '19 Mayıs' mesajı

DHA

Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA)ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde Kato Dağı'nda görev yapan askerler ile ilçe merkezinde görevli polis ve bekçiler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için görüntülü mesaj yayınladı. Beytüşşebap ilçesinde 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı'nda görev yapan askerler ile İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis ve bekçiler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle görüntülü mesaj yayınladı. Teröristlerden temizlenen Kato Dağı'nda gece saatlerindeki nöbetleri sırasında görüntülü mesaj yayınlayan askerler, "Kato Dağı'nda vatani görevimizi...

Kato Dağı'nda görevdeki askerlerden '19 Mayıs' mesajı

<br>Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA)ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde Kato Dağı'nda görev yapan askerler ile ilçe merkezinde görevli polis ve bekçiler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için görüntülü mesaj yayınladı.<br>Beytüşşebap ilçesinde 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı'nda görev yapan askerler ile İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis ve bekçiler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle görüntülü mesaj yayınladı. Teröristlerden temizlenen Kato Dağı'nda gece saatlerindeki nöbetleri sırasında görüntülü mesaj yayınlayan askerler, "Kato Dağı'nda vatani görevimizi yapmaktayız, buradan tüm Türkiye'ye selam ve sevgilerle,19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nızı kutlarız" mesajı seslendirdi.DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Beytüşşebap Emin BAL<br>2020-05-19 10:44:54<br>

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