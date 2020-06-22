Şırnak'ta terör operasyonu: 19 gözaltı

<br>Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY mensuplarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 11'i PKK, 8'i FETÖ şüphelisi toplam 19 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 12´si sevk edildikleri adliyede, mahkemece serbest bırakılırken, 3´ü tutuklandı. 4 şüphelinin polisteki işlemleri devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN<br>2020-06-22 10:33:48<br>
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