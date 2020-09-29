Isparta'dan Şırnak'a kardeş belediye yolculuğu

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve beraberindekiler, kardeş belediyelerinin sorun ve taleplerini dinlemek için Şırnak’a gelerek Belediye Başkanı Mehmet Yarka ile görüştü.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, beraberinde Isparta Belediye Başkan Yardımcıları Fahrettin Gözgün ile Hakkı Kaya, Uludere İlçe Belediye Başkanı Sait Ürek, Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat ve Hilal Belde Belediye Başkanı Cevher Benek ile birlikte Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka’ya ziyarette bulundu. Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Uludere ilçe, Şenoba ve Hilal Belde belediyeleriyle kardeş belediye olan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve beraberindeki heyetle başkanlık makamında görüşerek, çeşitli konularda değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulundu.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyaretin ardından Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve beraberindeki heyet ile birlikte Cumhuriyet Meydanında yapımında sona gelinen Teras Park Projesini inceledi, çevrede bulunan vatandaşlarla bir araya gelerek, yapılan çalışmalara ilişkin sohbet etti.

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