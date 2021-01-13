Beytüşşebap'ta genç kızlar kendi işlerinin patronu oluyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde genç kızlar, bölgede kadına yönelik algıyı değiştirmek için iş hayatına atıldı. Gençler, kuaför ve güzellik merkezleri açarak erkeklere meydan okudu.

Beytüşşebap ilçesinde kadınlar, kendi işlerinin patronu olmak için kolları sıvadı. Bölgede kadınlara yönelik algıyı kırmak isteyen genç kızlar kuaför ve güzellik merkezleri açarak kendi işlerinin patronu olmaya başladı. Bölgede, kadınlar çalışamaz algısını yıkan kızlar, çalışmalarıyla erkeklere meydan okudu.

Girişimcilerden Gülcan Gökçe, toplumun genel olarak kadının çalışmayacağı ve evde eşine bakmakla hükümlü olduğu algısının bulunduğunu söyledi. Gökçe, "Ülkemizde çoğu insan hala bu bakış açısına sahip. Çevremde bu algıyla büyümediğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Sürekli kendimi memleketime, insanlara, aileme nasıl fayda sağlarım diye düşünürken buluyordum. Şükürler olsun ki düşüncelerimi hayata geçirebilme şansım oldu. Özellikle erkek esnaf egemen olan bir yerde kadın olarak sıfırdan bir iş yeri açmanın avantajı olduğu kadar dezavantajı da oldu. En büyük hedefim kadınlarımıza kendi ayakları üzerinde duran bir kadın olarak örnek olmak" dedi.



"Hayallerim gerçek oldu"

Genç girişimci Esma Ataman ise güzellik merkezi açma hayalinin olduğunu ve bunu gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu söyledi. Ataman, "İlçemizde güzellik merkezi yoktu, kadınlar bunu hak etmiyordu. Babamla konuştum, kendisi bana destek verdi. Ben de eğitimimi alarak güzellik merkezi açtım. Kadınlar her şeyin en güzelini hak ediyor. Hayallerim gerçek oldu" diye konuştu.

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