Şenoba belediyesinden sonbahar temizliği

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Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba belde belediyesi belde genelinde hummalı sonbahar temizliğine başladı.

Covid döneminde temizlik çalışmalarına daha fazla mesai harcayan Şenoba belediyesi ekipleri rutin temizlik dışında düzenli olarak belde cadde ve ara sokaklarında çalı çırpıları temizleme çalışmaları yapıyor.

Ak Partili Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, “Beldemiz genelinde rutin temizlik çalışmaları dışında düzenli olarak belde genelinde temizlik çalışmaları yapıyoruz ara sokaklar ana caddeler köprü üzerleri temizlenecek. Neresi varsa personellerimiz temizliyor” dedi.

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