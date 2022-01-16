Kar yağışlarına rağmen barajlardaki su seviyesi düşüşte

Şırnak’ta kış aylarında yüksek rakımlı dağlara yağmur ve kar yağmasına rağmen barajlardaki su seviyesi düştü. Bölgede kuraklık etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Şırnak’ın Uludere ilçesinde bulunan barajlarda su seviyesi gün gittikçe düşüyor. Kış ayları olması, yağmur ve kar yağışlarına rağmen barajlardaki su seviyesi düşüklüğü devam ediyor. Kuraklık etkisini kış aylarında da sürdürüyor. Yağışların yetersizliği ilçeye bağlı İnceler ve Taşdelen Barajlarına da yansıdı. Barajların son hali böyle görüntülendi.

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