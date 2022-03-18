Şırnak’ta şehitler anısına rafting yapıp Türk bayrağı ve pankart açtılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnak’ta şehitler anısına rafting yapıp Türk bayrağı ve pankart açtılar

İHA

Şırnak’ta şehitler anısına rafting yapıp Türk bayrağı ve pankart açtılar

– Şırnak’ta 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlamaları tüm yurtta olduğu gibi Kato Dağı eteklerinde de ay yıldızlı bayrak açılarak kutlandı. Sporcular, buz gibi suda 6 kilometre kürek çekerek şehit ve gaziler için pankart açtı.
Kato Dağı eteklerinde bulunan Habur çayında sporcular, farkındalık oluşturmak için rafting yaparak 18 Mart’ı kutladı. Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyünde faaliyet gösteren Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü sporcuları, 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferinin 107’nci yıldönümü münasebetiyle Aşağıdere köyünden Günyüzü köyüne kadar 6 kilometrelik mesafeyi nehir inişi yaparak raftingle kat etti. Sporcular, azgın ve soğuk suda şehit ve gaziler için kürek çekip ay yıldızlı Türk bayrağı ve pankartlar açtı.
Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar, rafting sporcularını kutlayarak, kent genelinde spor faaliyetlerinin her alanında var olduklarını kaydetti. Ayar, “18 Mart Çanakkale Zaferi, zaferimize zafer katan yeni bir nesil var. Gururluyuz, mutluyuz. Sporu tabana yayıyoruz. İnşallah bu tür faaliyetlerimiz sıklıkla olacaktır’’ dedi.
Dernek Başkanı Serdar Gükçe, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107’nci yıldönümü olduğunu hatırlatarak, etkinliği şehitlere ve gazilere armağan ettiklerini söyledi. Gükçe, rafting yapıp pankartlar açtıklarını, sporcu arkadaşlarıyla beraber anlamlı günü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şehitleri rahmetle andıklarını ifade etti.
Sporculardan Cihat Gükçe ise 18 Mart nedeniyle etkinlik yaptıklarını, nehir inişini şehitler anısına gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şırnak'ta yer fıstığı üreticileri birliği kuruldu
YEREL HABERLER Şırnak'ta yer fıstığı üreticileri birliği kuruldu
Şırnak'ta 16 şehit adına Şehitler Kütüphanesi açıldı
YEREL HABERLER Şırnak'ta 16 şehit adına Şehitler Kütüphanesi açıldı
AK Partili Başkan şehir dışına sevk edilen hastalara konaklanmaları için otel ile anlaştı
YEREL HABERLER AK Partili Başkan şehir dışına sevk edilen hastalara ...
Şırnak'ta şehit ailelerine devlet övünç madalyası takdim edildi
YEREL HABERLER Şırnak'ta şehit ailelerine devlet övünç madalyası ...
Şırnak Devlet Hastanesi her ay 100 hasta sevki yaparken bu sayı 4’e düştü: 1 yılda bin 234 anjiyo ameliyatı yapıldı
YEREL HABERLER Şırnak Devlet Hastanesi her ay 100 hasta sevki ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.