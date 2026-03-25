Şırnak-Hakkari kara yoluna çığ düştü: Ulaşım kapandı
Şırnak-Hakkari kara yolu, çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapandı. Ekipler, mahsur kalan araçların kurtarılması için çalışma başlattı
Giriş: 25.03.2026 - 18:34
Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Suvari Kutra Geçidi bölgesine çığ düştü. İhbar üzerine bölgeye, karayolları ve İlçe Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.
Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda, ekiplerce yolun ulaşıma açılması, mahsur kalan araçların kurtarılması için çalışma başlatıldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ