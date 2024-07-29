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        Haberler Gündem Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 28 şüpheli yakalandı - Güncel haberler

        Asayiş ve kaçakçılık operasyonları: 28 gözaltı

        Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 28 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 18:24 Güncelleme: 29.07.2024 - 18:25
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        Asayiş ve kaçakçılık operasyonları: 28 gözaltı
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        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince bir haftada gerçekleştirilen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 28 şüpheli yakalandı.

        Yapılan aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu, gümrük kaçağı 1800 paket sigara, 163 elektronik sigara ve 6 kilogram çay ele geçirildi.

        İşlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheliler, haklarında yurt dışına çıkış yasağı yönünde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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