Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Şırnak'ta çığ, sel ve heyelan! | Son dakika haberleri

        Şırnak'ta çığ, sel ve heyelan!

        Şırnak'ta etkili olan kötü hava koşulları hayatı olumsuz etkiledi. Şırnak-Hakkari karayolunda düşen çığ nedeniyle mahsur kalan yolcu otobüsündeki 40 yolcu, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Uludere ilçesinde meydana gelen heyelan, bazı evlerde hasara yol açtı. Beytüşşebap ilçesinde dere taştı; su basan ahırdaki 50 küçükbaş hayvan öldü

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 16.03.2026 - 03:22 Güncelleme:
        Şırnak'ta çığ, sel ve heyelan!
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Şırnak-Hakkari karayolu, çığ tehlikesi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Ancak bir yolcu otobüsü, yolcularıyla birlikte kapalı olan yola girdi.

        DHA'nın haberine göre; Suvara Kutra mevkiinde yola çığ düşünce otobüsteki yolcular mahsur kaldı. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı olayda mahsur kalan otobüsteki 40 yolcu ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak güvenli bölgeye götürüldü. Öte yandan, çığ tehlikesine karşı yolun ulaşıma kapalı tutulacağı öğrenildi.

        TIR'IN ÜZERİNE ÇIĞ DÜŞTÜ: ŞOFÖR AĞIR YARALANDI

        Şırnak-Hakkari karayoluna çığ düşmesinin ardından Uludere ilçesine bağlı Andaç köyü yakınlarında hareket halindeki bir TIR'ın üzerine de çığ düştü. Araçtaki ismi henüz öğrenilemeyen şoför ağır yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralı şoför, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        ULUDERE'DEKİ HEYELAN KAMERADA

        Uludere ilçesine bağlı Taşdelen köyünde meydana gelen su taşkını ve heyelan nedeniyle de bazı hayvanlar suya kapıldı, bazı evler ise heyelandan zarar gördü.

        Uludere ilçesine bağlı Taşdelen köyünde meydana gelen sel, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde dağın yamacından akan suyun beraberinde toprak ve kaya parçalarını sürükleyerek hızla büyüdüğü, ardından yayaların geçtiği bir köprüyü yıkıp bir evin bahçe kısmını yıkarak ilerlediği görüldü.

        Görüntülerde ayrıca, selin geldiğini gören evin balkonundaki kişinin panikle kaçışı yer aldı. Ayrıca bir köylünün çamura bulanmış kuzuyu kurtardığı anlar da görüntülerde yer aldı.

        BEYTÜŞŞEBAP'TA AHIRI SU BASTI 50 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÖLDÜ

        Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

        Şırnak'ta dün başlayan ve bugün etkisini sürdüren sağanak nedeniyle merkez Vakıfkent Mahallesi'nde 2 evi su bastı. İtfaiye ekipleri, su basan evlerde tahliye çalışması yaptı.

        Beytüşşebap'ın Taşarası köyünde de sağanak nedeniyle dere taştı. AA'nın haberine göre; taşkın nedeniyle 10 ev, ağıl ve ahırı su bastı. Ağıl ve ahırda bulunan yaklaşık 50 küçükbaş hayvan öldü. Sel sularının taşıdığı çamur köyde birikti.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ve AFAD ekipleri evlerde mahsur kalan vatandaşları tahliye etti.

        İl Özel İdaresine ait iş makineleri köy içinde ve derede oluşan çamur birikintilerini temizledi. Köyde oluşan hasarın tespiti için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile AFAD ekiplerinin bugün çalışma yapacağı öğrenildi.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Barış Alper Yılmaz, annesi ile horon tepti

        Galatasaray'ın oyuncularından Barış Alper Yılmaz, annesi Emine Yılmaz ile horon teptiği anları paylaştı

        #şırnak
        #Son dakika haberler
        #Uludere
        #Beytüşşebap
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        'Netanyahu öldü' iddialarına yanıt
        'Netanyahu öldü' iddialarına yanıt
        "Sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında İsrail olabilir"
        "Sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında İsrail olabilir"
        Beşiktaş'ın deplasman performansı iç sahayı geçti!
        Beşiktaş'ın deplasman performansı iç sahayı geçti!
        15 yaşındaki çocuk dehşet saçtı!
        15 yaşındaki çocuk dehşet saçtı!
        "Sergen Yalçın'a soyunma odasında serum bağlandı!"
        "Sergen Yalçın'a soyunma odasında serum bağlandı!"
        Bursa'da çiflik alevlere teslim oldu
        Bursa'da çiflik alevlere teslim oldu
        Beşiktaş ikinci yarıda açıldı!
        Beşiktaş ikinci yarıda açıldı!
        İran Devrim Muhafızları: Taklit İHA’larla Türkiye ve bölge ülkeleri hedef alınıyor
        İran Devrim Muhafızları: Taklit İHA’larla Türkiye ve bölge ülkeleri hedef alınıyor
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        Trump: Eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz
        Trump: Eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz
        Bayram öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi
        Bayram öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi
        Kaçırıldı, şiddet gördü, 4.kattan atıldı iddiası!
        Kaçırıldı, şiddet gördü, 4.kattan atıldı iddiası!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA süreci başladı!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA süreci başladı!
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Ünlü oyuncu yangından son anda kurtuldu
        Ünlü oyuncu yangından son anda kurtuldu
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        İlber Ortaylı'nın hangi kitabı ne anlatıyor?
        İlber Ortaylı'nın hangi kitabı ne anlatıyor?
