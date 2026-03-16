Şırnak'ta çığ, sel ve heyelan!

Şırnak-Hakkari karayolu, çığ tehlikesi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Ancak bir yolcu otobüsü, yolcularıyla birlikte kapalı olan yola girdi.

DHA'nın haberine göre; Suvara Kutra mevkiinde yola çığ düşünce otobüsteki yolcular mahsur kaldı. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı olayda mahsur kalan otobüsteki 40 yolcu ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak güvenli bölgeye götürüldü. Öte yandan, çığ tehlikesine karşı yolun ulaşıma kapalı tutulacağı öğrenildi.

TIR'IN ÜZERİNE ÇIĞ DÜŞTÜ: ŞOFÖR AĞIR YARALANDI

Şırnak-Hakkari karayoluna çığ düşmesinin ardından Uludere ilçesine bağlı Andaç köyü yakınlarında hareket halindeki bir TIR'ın üzerine de çığ düştü. Araçtaki ismi henüz öğrenilemeyen şoför ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralı şoför, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ULUDERE'DEKİ HEYELAN KAMERADA

Uludere ilçesine bağlı Taşdelen köyünde meydana gelen su taşkını ve heyelan nedeniyle de bazı hayvanlar suya kapıldı, bazı evler ise heyelandan zarar gördü.

Uludere ilçesine bağlı Taşdelen köyünde meydana gelen sel, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde dağın yamacından akan suyun beraberinde toprak ve kaya parçalarını sürükleyerek hızla büyüdüğü, ardından yayaların geçtiği bir köprüyü yıkıp bir evin bahçe kısmını yıkarak ilerlediği görüldü.

Görüntülerde ayrıca, selin geldiğini gören evin balkonundaki kişinin panikle kaçışı yer aldı. Ayrıca bir köylünün çamura bulanmış kuzuyu kurtardığı anlar da görüntülerde yer aldı.

BEYTÜŞŞEBAP'TA AHIRI SU BASTI 50 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÖLDÜ

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Şırnak'ta dün başlayan ve bugün etkisini sürdüren sağanak nedeniyle merkez Vakıfkent Mahallesi'nde 2 evi su bastı. İtfaiye ekipleri, su basan evlerde tahliye çalışması yaptı.

Beytüşşebap'ın Taşarası köyünde de sağanak nedeniyle dere taştı. AA'nın haberine göre; taşkın nedeniyle 10 ev, ağıl ve ahırı su bastı. Ağıl ve ahırda bulunan yaklaşık 50 küçükbaş hayvan öldü. Sel sularının taşıdığı çamur köyde birikti.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ve AFAD ekipleri evlerde mahsur kalan vatandaşları tahliye etti.

İl Özel İdaresine ait iş makineleri köy içinde ve derede oluşan çamur birikintilerini temizledi. Köyde oluşan hasarın tespiti için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile AFAD ekiplerinin bugün çalışma yapacağı öğrenildi.

