        Şırnak'ta hak sahipleri belirlendi | Son dakika haberleri

        Şırnak'ta hak sahipleri belirlendi

        Şırnak'ta, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında inşa edilecek 1492 konutun hak sahibi çekilen kuralarla belirlendi

        Giriş: 30.12.2025 - 18:25 Güncelleme: 30.12.2025 - 18:25
        Şırnak'ta hak sahipleri belirlendi
        Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Salonu'nda, noter huzurunda düzenlenen "Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası" ile asil ve yedek listeler tespit edildi.

        Programa katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, burada yaptığı konuşmada, kura çekiminin Türkiye'ye ve Şırnak'a hayırlı olmasını diledi.

        Deprem kuşağında yer aldıklarını ifade eden Suver, son olarak yaşanan deprem, sel ve yangınlarla uğraşmak zorunda kaldıklarını belirtti.

        Suver, bütün olumsuzlukları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bertaraf ettikleri dile getirdi.

        Ülkeye hizmet etme gayreti içerisinde çalıştıklarını aktaran Suver, şöyle konuştu:

        "Asrın felaketine yine asrın imarıyla, inşasıyla cevap verdik. Cumhurbaşkanımız cumartesi günü Hatay'da 455 bin konutun teslim törenini gerçekleştirdi. Bu 455 bin konutun teslimiyle bizim ödediğimiz fatura 200 milyar dolar. Sizlerin desteğiyle, Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderin öncülüğüyle biz bunu başardık. Bu hepimize millet olarak gurur verecek bir başarıdır"

        Suver, kura çekimiyle kentte belirlenecek hak sahiplerine hayırlı olması temennisinde bulunarak, "İnşallah arkası da gelecek." ifadesini kullandı.

        Şırnak Valisi Birol Ekici de şehirlerin sağlıklı olmasının insanların huzurlu ve mutlu olmasıyla orantılı olduğunu, şehirlerde sıkıntı olduğunda insanların da mutsuz olduğunu ifade etti.

        Ekici, şöyle dedi:

        "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bugün ülkemizin en modern şehirlerinden birisine sahibiz. Yollarında bir çukur olmayan, her yeri sıcak asfalt olan, çöpü her gün toplanan ve trafiği güzel ve hiçbir sorunu olmayan bir şehirdeyiz. Bu 1492 konut, '1492 aile, 1492 yuva ve 1492 huzur, mutluluk, güven ve saadet' demek. Bu bugün çekilişini yapacağımız binaların şehrimize hayırlı olmasını diliyorum."

        TOKİ Başkan Yardımcısı Ömer Caniklioğlu ise konut projesine kent genelinden 12 bin 358 vatandaşın başvurduğunu belirtti.

        Caniklioğlu, şöyle konuştu:

        "Hak sahibi vatandaşlarımıza şimdiden sağlık, huzur ve güven içinde mutlu bir şekilde oturacakları sıcak yuvalar inşa edeceğinizi müjdelemek isterim. Burada ismi çıkmayan vatandaşlarımızın üzülmesinler. Ev sahibi olamayan tek bir vatandaşımız kalmayana kadar TOKİ'nin projeleri devam edecektir. Yeni üreteceğimiz konutlar yatay mimariye uygun, kaliteli, depremlere karşı güvenli, mahalle kültürünün tüm güzelliklerini yaşatacak, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte olacaktır. Ayrıca, projeler çevre düzenlemeleri, parkları, camileriyle ihtiyaçları karşılayacak nitelikle olacaktır."

        AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar ve Belediye Başkanı Mehmet Yarka da birer konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından çekilen kuralarla hak sahipleri belirlendi.

        Programa, Vali yardımcıları Mummet Çiftci ve Mehmet Fatih Kılıç, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, ilçe kaymakamları ve vatandaşlar katıldı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

