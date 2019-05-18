İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada iç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak-Merkez Güleşli Köyü Neseb Deresi bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi...





BİRİ KADIN İKİ PKK'LI TERÖRİST TESLİM OLDU

Şırnak'ın Silopi ilçesinde biri kadın 2 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarından kaçan biri kadın 2 terörist, Habur Sınır Kapısı'na geldi.

Güvenlik güçlerine teslim olmalarının ardından gözaltına alınan teröristlerin işlemleri sürüyor. Mart ayından bu yana 21'i kadın 52 teröristin Habur Sınır Kapısı'ndaki güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.



ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ



Öte yandan Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalından güvenlik güçleri tarafından yapılan çalışmalarda PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.



