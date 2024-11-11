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        Haberler Gündem Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 28 şüpheli hakkında işlem yapıldı - Güncel haberler

        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonları: 28 gözaltı

        Şırnak'ta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 28 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 18:23 Güncelleme: 11.11.2024 - 18:23
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        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonları: 28 gözaltı
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        Valilikten yapılan açıklamaya göre, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bazı araç ve evlerde arama yapıldı.

        Aramalarda, 5 gram metamfetamin, 2 gram kubar esrar, 3 gram toz esrar, 30 sentetik hap, uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca, gümrük kaçağı 13 cep telefonu, 101 cep telefonu aksesuarı, 6 bin 822 paket sigara, 481 elektronik sigara, 5 bin 860 puro, 16 kilogram nargile tütünü, 32 kilogram çay, 150 kozmetik malzeme, 115 güneş gözlüğü, 28 ayakkabı, 2 kaynak makinesi ve 642 muhtelif malzeme ele geçirildi.

        Operasyonlarda, 28 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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