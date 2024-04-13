Şırnak'ta kamu görevlisi, taciz iddiasıyla darbedilmişti; Valilikten açıklama

Şırnak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, saat 21.30 sıralarında kent merkezindeki Orman kavşağında kamu görevlisi Z.Ç'nin, taciz iddiasıyla kalabalık bir grubun saldırısı sonucu darbedildiği belirtildi.

AA'nın haberine göre; yaralanan Z.Ç'nin 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı bildirilen açıklamada, "Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmış olup, olaya karışan 4 şüpheli gözaltına alınmıştır. Konu Valiliğimizce hassasiyetle ve yakından takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

*Haberde DHA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.