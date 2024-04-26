Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cizre ile İdil Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yasa dışı silah imalatı ve kaçakçılığı yaptığı tespit edilen organize suç örgütlerine yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda silah imalathanesinde 22 ruhsatsız av tüfeği, 136 av tüfeği mühimmatı, 1 uçaksavar mermisi, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, piyade tüfeği, 6 şarjör, 40 kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 1 makineli tabanca, 2 tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 4 bin 200 kurusıkı tabanca mühimmatı, 1016 tabanca şarjörü, 218 tabanca kabzası, 16 tabanca yayı, 30 kabza pimi ve 70 silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.