Şırnak Belediye başkan adayları kimlerdir? Şırnak Belediyesi hangi partide? Şırnak Belediye başkanı kimdir? Şırnak Belediyesi hangi partide? Şırnak Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Şırnak Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Şırnak Belediyesini hangi parti kazandı ve Şırnak Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Şırnak yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 12:18 Güncelleme: 31.03.2024 - 12:18 facebook

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