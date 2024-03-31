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        Haberler Gündem Şırnak Belediye başkan adayları kimlerdir? Şırnak Belediyesi hangi partide? Şırnak Belediye başkanı kimdir?

        Şırnak Belediye başkan adayları kimlerdir? Şırnak Belediyesi hangi partide? Şırnak Belediye başkanı kimdir?

        Şırnak Belediyesi hangi partide? Şırnak Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Şırnak Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Şırnak Belediyesini hangi parti kazandı ve Şırnak Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Şırnak yerel seçim sonuçları..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 12:18 Güncelleme: 31.03.2024 - 12:18
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        Şırnak Belediye başkan adayları kimlerdir? Şırnak Belediyesi hangi partide? Şırnak Belediye başkanı kimdir?
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        Şırnak BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

        2019 Türkiye yerel seçimlerinde Şırnak Belediye Başkanlığını 19718 alınan oy ve %61.72 oy oranı ile Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Mehmet Yarka kazanmıştır.

        Şırnak Geneli Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)

        Adalet ve Kalkınma Partisi 4

        Halkların Demokratik Partisi 3

        Şırnak BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

        MEHMET YARKA - AK Parti Şırnak Belediye Başkan Adayı ÖZLEM BARAN - CHP Şırnak Belediye Başkan Adayı YUSUF ÖLGEN - BĞMSZ Şırnak Belediye Başkan Adayı SABRİ TATAR - YENİDEN REFAH Şırnak Belediye Başkan Adayı SEYFEDDİN NESLİNEBİ - DEVA Şırnak Belediye Başkan Adayı MÜCAHİT SANSUR - SP Şırnak Belediye Başkan Adayı MUSTAFA ÇİMEN - HÜDAPAR Şırnak Belediye Başkan Adayı TURAN SALTAN - DEM Parti Şırnak Belediye Başkan Adayı GÜLNAZ KÜÇÜKGÜZEL - MP Şırnak Belediye Başkan Adayı EŞREF BAYRAK - AP Şırnak Belediye Başkan Adayı ABDULMUTTALİP ÖRPEK - BTP Şırnak Belediye Başkan Adayı BARAN ADIGÜZEL - HAKPAR Şırnak Belediye Başkan Adayı FULYA DURAK ASLAN - TKH Şırnak Belediye Başkan Adayı

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