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Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Şırnak’ta 5 terörist etkisiz hale getirildi
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Şırnak’ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde dün 3 jandarma personelinin şehit düşmesi sonrası başlatılan operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: Şırnak’ta 5 terörist etkisiz hale getirildi
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HABERTURK.COM

Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde 3 jandarma personeli şehit olmuştu. Bugün bölgede düzenlenen operasyonda 5 terörist öldürüldü.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde, Bestler Dereler bölgesinde, J-SİHA, Atak Taarruz Helikopterleri ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğinde, JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularının katılımıyla 15 Mayıs 2023 tarihinde başlatılan geniş çaplı operasyonda toplam 5 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Operasyon kapsamında 15 ve 16 Mayıs 2023 tarihlerinde yaşanan çatışmalarda, 3 PKK/KCK bölücü terör örgütü mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirilirken, operasyonun devamında 17 Mayıs 2023 tarihinde bir grup terörist ile yeniden saplanan sıcak temas sonrası yaşanan çatışmada 2 terörist daha silahı ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir."

Operasyon kapsamında şu ana kadar toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5 oldu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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