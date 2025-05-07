Sırrı Süreyya Önder için anma töreni

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Meclis'te anma programı düzenlendi.

Taziye ziyaretinde konuşan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, "En zor konuların konuşulduğu ortamlarda bile ortalığı sakinleştirdi. Önder bu topraklara bağlıydı her karışını severdi. Her zaman barış ve kardeşlikten yanaydı. Terörsüz Türkiye sürecine çok katkı sağladı" ifadelerini kullandı.

MHP LİDERİ BAHÇELİ DE TÖRENE KATILDI

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da, "Sayın Numan Kurtulmuş'un ifade ettiği gibi Sırrı Süreyya Önder, herkese ve her kesime mal olmayı başarmış bir isim bir şahsiyet. Çünkü o şuna yürekten inanıyordu, Türkiye'de yaşayan bütün farklı halklar ve inançlar bütün farklı siyasi yapılar, toplumsal yapılar ve gelenekler bir arada pekala yaşayabilir. Dost olabilir, kardeş olabilir. Buna o kadar çok inanıyordu ki, en son yapılan barış ve demokratik toplum çağrısında o nedenle bu kadar büyük rol üstlendi" şeklinde konuştu.

Anma törenine MHP lideri Devlet Bahçeli de katıldı. Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları'na taziye dileklerini iletti. Ayrıntılar geliyor..