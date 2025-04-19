Sırrı Süreyya Önder'in kızı duygularını dile getirdi

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in, aort yırtılması nedeniyle geçirdiği 12 saatlik ameliyatın ardından yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Sırrın Süreyya Önder’in kızı Ceren Önder Kandemir, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulunarak; "Gülüm gülüm, kırıldı kolum, tutmuyor elim. Uyan" ifadelerini kullandı.

Ceren Önder Kandemir, duygularını şöyle dile getirdi; "Ağaçların, kuşların da vekilisin ya babam kuşlar peşimizde. Hastanenin tepesinde dönüp duruyorlar. Oturduğum masanın şemsiyesine kumrular yuva yaptı, ben sana Neşet Ertaş’tan Allı Turnam dinletiyorum. 19 yaşında Mamak’ta yatarken babaanneme bir mektup göndermiştin, peçeteden kuşlar yapıp 'Allı turnam bizim ele varırsan, şeker söyle kaymak söyle bal söyle.' diye yazmıştın mektubuna. Gülüm gülüm, kırıldı kolum, tutmuyor elim. Uyan." ifadelerini kullandı.