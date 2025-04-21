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        Haberler Bilgi Yaşam Sırrı Süreyya Önder sağlık durumu nasıl? Sırrı Süreyya Önder kimdir, iyileşti mi, hastalığı ne?

        Sırrı Süreyya Önder sağlık durumu nasıl? Sırrı Süreyya Önder iyileşti mi, hastalığı ne?

        Sırrı Süreyya Önder sağlık durumu ile ilgili son gelişmeler takip konusu olmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde kalp rahatsızlığı sonucu yoğun bakıma kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in son durumunu sevenleri yakından takip ediyor. Önder'in hastanedeki yoğun bakım tedavisinin sürerken 21 Nisan Pazartesi günü hastanesinden yeni açıklama geldi. Peki Sırrı Süreyya Önder sağlık durumu nasıl? Sırrı Süreyya Önder iyileşti mi, hastalığı ne?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.04.2025 - 12:06 Güncelleme: 21.04.2025 - 12:06
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        Sırrı Süreyya Önder’in son durumuna yönelik hastaneden önemli açıklama geldi. Uzun süredir hastanede tedavi altında olan Önder’in kalp rahatsızlığı sonucunda hastaneye kaldırıldığı biliniyor. Peki Sırrı Süreyya Önder sağlık durumu nasıl? Sırrı Süreyya Önder kimdir, iyileşti mi, hastalığı ne?

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        SIRRI SÜREYYA ÖNDER’E NE OLMUŞTU?

        Geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu yoğun bakımda tedavi gören TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama geldi.

        21 NİSAN SIRRI SÜREYYA ÖNDER SON SAĞLIK DURUMU

        TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kalbin sağ kısmı kasılmaya başladı. Durumu stabil, yüksek risk sürüyor" denildi. Açıklamada ayrıca, "Nörolojik açıdan ciddi endişelerimiz halen yüksek riskleriyle devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

        TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama yapıldı.

        Hastaneden yapılan açıklamada, "Kalbin sağ kısmı kasılmaya başladı. Önder için yüksek risk sürüyor" denildi.

        Açıklamada şu ifadeler yer almaya başladı: "Hastamız Sayın Sırrı Süreyya Önder, bugün Hastanemiz Yoğun Bakım Ünitesindeki 6. gününde hayati tehlikesi halen devam etmektedir; çok yüksek riskli olup yoğun bakım tedavi süreci devam etmektedir. Sırrı Bey' e Cumartesi günü Kalp Cerrahlarımız tarafından planlı revizyonu yapılarak tekrar hastamızın göğsü açıldı. İçeride cerrahi alanın temiz olduğu, dokularda enfeksiyon olmadığı, kanayan herhangi bir cerrahi bir alanın olmadığı görüldü. En önemlisi sağ kalbin kasılmaya başladığını gördük.

        İlk ameliyatta neredeyse hiç kasılmayan sağ kalp, tam olmasa da belirgin kasılmaya başlamış durumda. Hasta başı monitörümüzde artık arter nabız trasesi görülmeye başlandı. Hastamızın hemodinamisi stabil seyretmekte olup halen ECMO (kalp destek cihazı) desteği ve inotropik destek tedavisi altındadır. Ancak dün kendisinin dren yerlerinden bir miktar kanaması olunca tekrar revizyona alınarak bakıldı, değerlendirilmesi yapıldı. Yine cerrahi alanlar temiz, sternum tellerinin deliğinden bir miktar kanadığı görüldü. Dikişlerle kontrol altına alındı ve kapatıldı.

        Ancak hastamızın ilk geldiği andan itibaren şuuru kapalı olup, refleksleri istediğimiz seviyede değil. Beyin kan akımı transkraniyal doppler de mevcut. Nörolojik değerlendirmelerimiz, konuya ilişkin çalışmalarımız devam ediyor. Bu nedenle ilk ameliyat olduğunda ki basın açıklamamızda ifade ettiğimiz gibi nörolojik açıdan ciddi endişelerimiz halen yüksek riskleriyle devam etmektedir. Sabırla beklemeye devam edeceğiz. "

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        SIRRI SÜREYYA ÖNDER KİMDİR?

        Sırrı Süreyya Önder 1962 Adıyaman doğumludur. Baba adı Ziya anne adı Zeliha'dır. Milletvekilliğinin yanı sıra sinemacı, yönetmen ve senaristtir. Sinema yönetmenliği ve senaristliği ile çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. Fakültelerde sinema dersleri verdi.

        24. Dönemde İstanbul, 25 ve 26. Dönemlerde Ankara Milletvekili seçildi. 24. Dönemde TBMM Başkanlık Divanı İdare Amiri, 25 ve 26. Dönemlerde Anayasa Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı. TBMM Başkanvekilidir. Önder, 1 çocuk babasıdır.

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