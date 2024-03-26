'Sırrını Biliyorum' a oyunculu gösterim yapıldı
'Sırrını Biliyorum'un oyuncuları, filmi Bursa'da izleyicilerle birlikte izledi
Bursa'da 'Sırrını Biliyorum' filminin oyunculu gösterimi gerçekleştirildi. Filmin oyuncularından Reha Özcan, Beren Gençalp, Alihan Türkdemir, Arzu Suriçi'nin, katıldığı gösterim gecesinde sinema severler, filmi; tebessüm ve gözyaşları arasında izledi.
Duygu ve düşüncelerini aktaran film oyuncuları, senaryodan çok fazla etkilendiklerini belirtirken, Bursa'da çekilmesinin ayrı bir güzelliği olduğunu ifade etti. Oyuncular, canlandırdıkları karakterlerle ilgili duygu ve düşüncelerini paylaşırken, filmin çocuk oyuncularının başarılı performansları büyük alkış aldı.
Yapımcılığını Trio Pictures/Ali Ertem, Veysel Dalgıç’ın üstlendiği, Battal Karslıoğlu’nun yönettiği 'Sırrını Biliyorum’un senaryosunda, Battal Karslıoğlu ile Ebru Erdemoğlu’nun imzası bulunuyor.