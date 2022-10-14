Sirtfood Diyeti Listesi

Dünyaca ünlü ses sanatçılarından biri olan Adele, uyguladığı diyet ile birlikte 22 kilo verdi. Bu kadar kiloyu verdiren diyet menüsü ise merak konusu haline geldi. Adele tarafından uygulanan diyetin ismi sirtfood diyeti listesi olarak bilinmektedir. Bireyin vücudunun dilinden anlayarak ilerleme kaydedilen bu diyet listesinde oldukça iyi bir şekilde kilo verilebilmektedir. Hemen herkes tarafından ise bu diyet listesinin detayları merak konusu haline gelmektedir.

Son dönemlerde sıkça adından bahsettiren sirtüin diyeti ile birlikte istenmeyen kilolarından kurtulmak isteyen herkes artık bunu gerçekleştirebilmektedir. Peki bu diyetin detayları nedir? Tüm detaylar…

Sirtüin Diyeti Nedir?

Bu diyet yönteminde amaç kaloriyi kısıtlamak ve bununla birlikte sirtüin ismindeki proteinin aktivite olmasına yardım eden gıdaları tüketmektedir. Sirtüin proteini, vücutta bulunan hücrelerin hastalık ve iltihaplanma gibi nedenlerden dolayı ölmesini engellemektedir. Kırmızı şarap, orman meyveleri ya da saf bitter çikolata gibi besinler sirtüin içermekte olan besinler arasında yer almaktadır. Bununla birlikte bu proteinin aktivasyon miktarını arttırmakta olan diğer besinler arasında ise şunlar yer almaktadır:

Yeşil çay

Soğan

Kereviz

Roka

Maydanoz

Kapari

Zerdeçal

Beyaz lahana

Ceviz

Karabuğday

Portakal

Mandalina

Greyfurt

Şeftali

Pek çok kişi tarafından merak edilmekte olan sirtüin diyeti nedir soru bu şekilde cevaplandırılmakta ve bu besinler tüketilmektedir. Ancak tüketiminden uzak durulması gereken bazı besinlerde bulunmaktadır. Bunlar ise şu şekilde sıralanmaktadır:

Kırmızı et

Beyaz et

Süt

Süt ürünleri

Bu diyet ile birlikte tüketilmekte olan besinler özellikle en uzun ömre sahip olan bölgelerde sıkça tüketilmektedir. Sirtüin diyeti ile birlikte metabolizma hızlanmaktadır. Bunun yanı sıra yaşam süresini de uzattığı iddia edilmektedir.

Sirtfood Diyeti Nasıl Yapılır?

21 gün boyunca uygulanan bir diyettir. Genelde ilk 3 günün oldukça zorlu geçtiğinden söz edilmektedir. İki aşamadan oluşan bir diyettir. Öncelikle ilk aşama 7 gün sürmektedir. 7 günlük sürecin ilk 3 gününde günde 1000 kalori alımı ile beslenme kısıtlanmaktadır. Aynı zamanda bu ilk 3 günde sirtüin içermekte olan besinlerin içeceğinin içilmesi gerekmektedir. İlk 7 günlük sürecin son 4 gününde ise kalori alımı 1500 olmaktadır. Bu süreçte ise öğünlerde sirtüin içeren besinlerin bolca tüketilmesi önerilmektedir.

İkinci aşamada ise 14 gün boyunca 3 ana öğün yapılmaktadır. Öğünlerde ise sirtüin içermekte olan besinler tüketilmektedir. Sirtüin diyeti nasıl yapılır sorusunun cevabı bu şekilde iki aşamadan oluşmaktadır.

Sirtfood Diyeti Örnek Menü

Kahvaltı: Zeytinyağlı omlet, 2 adet ceviz, 1 dilim ekmek ve yeşillik

Ara: Bitter çikolata ve filtre kahve

Öğle: Haşlanmış karabuğday, soğan, yeşillik, zeytinyağı

Ara: Sirtfood içeceği

Akşam: Izgara et, yeşillik, zeytinyağı ve şarap

Bu şekilde bir örnek menü oluşturulabilmektedir. Bunların yanı sıra sirtfood içeceğine oldukça dikkat edilmesi gerekmektedir. Sirtfood içeceği nasıl yapılır sorusu da sıklıkla sorulmaktadır. İçeceğin yapılabilmesi için içerisinde mutlaka sirtüin içeren besinlerin atılması ve içeceğin hazırlanması gerekmektedir. Öğünler arasında düzenli bir şekilde tüketilmesi ile birlikte kısa sürede kilo verimine yardımcı olmaktadır.