Kararı bakanlık verecek

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Aşı yaptırmayanların çokluğu son günlerde derin bir tartışmanın fitilini ateşledi. Aşı karşıtı olanlar şöyle diyor; "Aşı olmamayı tercih etmek bizim hakkımızdır." Aşı olanlar şöyle diyor; "Aşı karşıtları yüzünden normal hayatımızı sürdüremiyoruz. İşimizi yapamıyoruz. Normal hayatımızı sürdürmek, işimizi yapabilmek ve yaşamak bizim hakkımızdır."

Artan vaka sayılarına bakacak olursak pandeminin aşısız sona ermesi söz konusu değil. Aylarca aşı üretilmesini bekleyenler şimdi de aşı karşıtlarının fikrinden vazgeçmesini beklemeye başladı. Aşı olanlar, sosyal medya hesaplarından aşı karşıtlarının sosyal, spor, sanat ve kültürel etkinliklerden men edilmesi gerektiği konusunda fikir yürütmeye başladı.

Pandemi sürecinden en çok etkilenen sektörlerden olan sinemada yeni bir kapanma olasılığı salon işletmecileriyle yapımcılarını endişelendiriyor. Pandemi sürecinde Mart 2020 - Temmuz 2020 ve Kasım 2020 - Temmuz 2021 arasında kapalı kalan sinema salonları, 1 Temmuz’daki normalleşmeyle yeniden açılmış, gişe rakamları sektörü tatmin edici seviyeye ulaşmıştı.

Peki sinema sektörü, aşı olmayanların sinema salonlarına alınmaması fikrine nasıl yaklaşıyor?

SİSAY (Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği) Genel Sekreteri Fevzi Genç, bu konuda Habertürk'e açıklamalarda bulundu. Aşı olmayanların, sinema salonlarında film izlemekten men edilmesinin devletin bu yönde karar almaması halinde söz konusu olamayacağını söyledi. Genç, şöyle dedi; "Evet, aşı olmayanların sinema salonlarına kabul edilmemesi yönünde bir düşünce var. Ne var ki bizim böyle bir yetkimiz yok. Bu durum ancak hükümetin alacağı kararla gerçekleşebilir."

Türkiye'de 18 yaş altındaki nüfusu çıkaracak olursak sırası geldiği halde aşı olmayanların oranı; % 38.31

Toplam Nüfus... 83.614.362

0 - 19 Arası Nüfus... 25.298.351

20 - 90 + Nüfus... 58.316.011

20 - 90 + Arasında Aşı Olmayanların Sayısı: 22.344. 407 (% 38.31)

Canlı Müzik ve Eğlence Sektörü Derneği olan TESDER de bir açıklama yaptı;

Kamuoyunun Bilgisine,

Pandeminin başladığı ilk günden itibaren toplumsal sağlığımızın faydasına alınan tüm kararlara harfiyen uyan, son bir buçuk yıllık süreçte uygulanan kısıtlamalarda işini en az yapma imkanı bularak maddi ve manevi anlamda ağır zarar gören müzik ve eğlence sektörünün temsilcisi olarak, yaklaşan sonbahar ve kış mevsimi için ciddi endişelerimiz var!

Geride bıraktığımız dönemde, sektörümüz için uygulanan yasaklar, insanlarımızın bir araya toplandığı otel, AVM, restoran gibi mekanlarda, nikah, açılış, kongre vb etkinliklerde eşdeğer bir şekilde uygulanmadığı için kayda değer bir sonuca maalesef ulaşılamadı. Aşı yaptırmanın toplumsal halk sağlığının bir gerekliliği olduğu bilincinin ise henüz yeterince kabul görmediği aşı yaptırmaya karşı olanların rakamsal istatistikleri ile tescillendi.

Vaka ve vefat sayılarındaki artışlara bakıldığında gelecek günler için yeni tedbirlerin alınacağı aşikar. Bu noktada pandemiyi önlemekteki en güçlü silah olan aşının kapalı mekanlarda ve kapalı mekanlarda gerçekleştirilecek tüm etkinliklerinde zorunlu kılınmasını doğru buluyor, destekliyor ve öneriyoruz!

Aşı mecburiyetinin sadece müzik ve eğlence sektörü için değil; turizmden yeme içme sektörüne, perakendeden her düzeyde organize edilen tanıtım ve açılışlara kadar sosyal birlikteliğin gerçekleştiği her alanda acilen uygulamaya geçmesi önerimizi devlet yetkililerimiz başta olmak üzere kamuoyunun dikkatine sunarız.