Şişecam büyümeyi odağına aldı

Şişecam, 2025 yılı faaliyetlerine ilişkin finansal ve operasyonel sonuçların değerlendirildiği 90’ıncı Olağan Genel Kurul toplantısında hissedarlarıyla bir araya geldi. Toplantıda, Şişecam’ın 2025 yılı Faaliyet Raporu ile birlikte yıl boyunca hayata geçirilen stratejik adımlar, organizasyonel yapılanma değişiklikleri ve küresel ölçekteki performansı paylaşıldı.

Genel Kurul’da konuşan Şişecam Genel Müdürü Can Yücel, 2025'in makroekonomik ve jeopolitik gelişmelerin üretimden ticarete, tedarik zincirlerinden yatırımlara kadar ekonominin tüm alanlarını etkilediği zorlu bir yıl olduğunu söyledi.

Şişecam’ın bu dönemi operasyonel esnekliği, dengeli portföy yapısı ve maliyet-fiyat disipliniyle başarılı bir şekilde yönettiğini belirten Can Yücel, "Verimlilik odağımızı şirket geneline yaymak üzere Verimlilik Yönetimi Programını devreye aldık. İş süreçlerimizi yalınlaştıran bu yaklaşım; marj yapımızı desteklerken nakit yaratma kapasitemizi ve likiditemizi güçlendirdi. Kapasite kullanımının optimize edilmesi, dijitalleşme ve yapay zekâ uygulamalarının iş akışlarımıza entegre edilmesi, sürdürülebilirlik odaklı dönüşümün hızlandırılması ve coğrafi çeşitliliğimizin sunduğu esnekliğin etkin kullanımı, yıl boyunca stratejik önceliklerimiz oldu. Bu sayede karlılık marjlarımızı geliştirirken bilanço yapımızı daha sağlam bir zemine taşımayı hep birlikte sağladık" diye konuştu.

Şişecam’ın 2025 yılında öne çıkan adımları şunlar oldu:

• Kuzey İtalya’daki düz cam üretim tesisinin soğuk tamirini öne çekerek maliyet optimizasyonu sağladı.

• Tarsus buzlu cam fırını ve enerji camı işleme hattı yatırımları 2025 Eylül ayı itibarıyla faaliyete geçti.

• Denizli’deki el imalatı üretimini cam ustalığını modern, entegre ve daha sürdürülebilir üretim yöntemleriyle birleştirerek Kırklareli’ne taşıdı.

• Almanya ve Macaristan'daki enkapsülasyon tesislerini Slovakya tesisinde konsolide ederek; üretimde sadeleşme, verimlilik artışı ve tedarik zinciri etkinliğinde önemli kazanımlar sağladı

• ABD Wyoming’deki 2,5 milyon ton kapasiteli doğal soda külü tesisi, düşük karbon ayak izi ve rekabetçi üretim maliyetiyle güçlü performansını sürdürdü.

2026’ya güçlü bir başlangıç yapan Şişecam, bu yıl:

• Avrupa’daki ilk cam ambalaj yatırımı olan Macaristan tesisinin birinci fırınını test üretimi amaçlı ateşledi.

• Bulgaristan ve İtalya’da iki yeni kaplamalı cam hattını faaliyete aldı.

• Tarsus’ta yıllık 432 bin ton kapasiteli yeşil saha düz cam yatırımını tamamladı.

• Uluslararası Finans Kurumu’ndan (IFC) Türkiye’deki yatırım ve işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak amacıyla finansman paketi sağladı.500 milyon ABD doları tutarındaki Eurobond ihracını 1,7 milyar dolarlık talep ile başarıyla gerçekleştirdi.

• Satış ve pazarlama ile satın alma ve tedarik zinciri yönetimlerini ayrıştırarak yeni bir organizasyon yapısına geçti.

Şişecam'ın 2026 yılında portföyü içinde yer alan yüksek katma değerli iş alanlarının payını artırmaya, seçili coğrafyalarda pazar konumunu güçlendirmeye ve teknoloji odaklı verimlilik artışlarıyla kârlılığını sürdürülebilir biçimde, yeni iş alanlarını da kapsayacak şekilde büyütmeye odaklanacağı kaydedildi.