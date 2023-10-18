Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.983,27 %-1,62
        DOLAR 28,0084 %0,21
        EURO 29,6046 %0,04
        ALTIN 1.750,18 %1,25
        FAİZ 23,75 %9,25
        GÜMÜŞ GRAM 20,92 %1,98
        BITCOIN 28.382,00 %-0,27
        GBP/TRY 34,1345 %0,17
        EUR/USD 1,0560 %-0,16
        BRENT 92,57 %2,97
        ÇEYREK ALTIN 2.861,55 %1,25
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Şişecam, Gururla Koleksiyonu’nun lansmanını gerçekleştirdi - İş-Yaşam Haberleri

        Şişecam, Gururla Koleksiyonu’nun lansmanını gerçekleştirdi

        Şişecam, 100 yıllık Cumhuriyet'in izlerini yansıttığı Gururla Koleksiyonu'nun lansmanını 17 Ekim akşamı Divan Kuruçeşme'de gerçekleştirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2023 - 12:59 Güncelleme: 18.10.2023 - 12:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şişecam, Gururla Koleksiyonu'nun lansmanını gerçekleştirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şişecam, Cumhuriyet’in 100. yılı sebebiyle Gururla Koleksiyonu’nun lansmanını 17 Ekim’de Divan Kuruçeşme’de gerçekleştirdi. Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kırman ile Genel Müdür Görkem Elverici’nin ev sahipliğinde düzenlenen geceye iş dünyasının önde gelen isimleri ve basın mensupları katıldı.

        Yetkin Dikinciler’in Gururla Koleksiyonu’na ait her biri Cumhuriyet tarihinin önemli anlarına işaret eden ürünlerinin hikayesini aktardığı geceye, Kerem Görsev'in özel dinletisi eşlik etti.

        Firmadan yapılan açıklamaya göre Paşabahçe Mağazaları’nda satışa sunulan Gururla Koleksiyonu birçoğu sınırlı sayıda üretilen 26 farklı üründen oluşuyor.

        REKLAM

        Açıklamada Şişecam ve söz konusu koleksiyonla ilgili olarak şu ifadelere yer verildi:

        "Şişecam 100 yıllık Cumhuriyet’in 88 yılına eşlik eden köklü bir şirket. Kuruluş felsefesi de Cumhuriyet’in iktisadi bağımsızlığını güçlendirmeye dayanıyor.

        Ülkede bir cam sanayi kurulması fikri doğduğunda, kurtuluş mücadelesini şanlı zaferlerle taçlandırıp bağımsızlığına kavuşan Türkiye Cumhuriyeti’nin 10’uncu yılı büyük bir coşkuyla kutlanıyordu.

        Milli fabrikaların temeli ilk kez 1933 yılında Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı ile atıldı. Planda alınan kararlardan biri de cam sanayisi alanında fabrikalar kurulmasıydı. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün vizyonunun eseri olan Türkiye Şişe ve Cam Anonim Sosyetesi, 29 Kasım 1935 tarihinde ilk fırınını Paşabahçe’de ateşledi. Fabrika ülkenin ihtiyaçlarını öncelik vererek işe gaz lambası, ilaç şişesi ve cam bardak üreterek başladı. Kuruluşundan sadece bir yıl sonra, ülkenin tüm cam eşya ihtiyacını karşılayabilecek kapasite ve yetkinliğe ulaşmıştı.

        Cumhuriyet’in sanayi temelli kalkınma hamlelerinin en somut girişim ve gelişim öykülerinden biri olan Şişecam, bugün 14 ülkede 45 tesisi ve 24 binden fazla çalışanıyla, Türkiye'nin üretim gücünü global arenada temsil ediyor.

        REKLAM

        Cumhuriyet’in aydınlığı ve umudunu tasarımlarına yansıtan Gururla Koleksiyonu’nun her bir objesi tarihte önemli bir olaya işaret eden etkileyici bir hikâyeye sahip."

        2023 adet üretilen koleksiyon eserlerinden bazıları ve hikayeleri şöyle:

        Minnet Saati: Çanakkale Muharebeleri günlerinde Atatürk’ü göğsüne isabet eden şarapnel parçasından koruyan cep saati Gururla Koleksiyonu’nda yeniden hayat buldu. O saat olmasaydı, belki de kurtuluş için bir mücadele bile başlayamayacak, Cumhuriyet kurulamayacaktı. Şişecam, yaşamını Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığına adayan Atatürk’ün hayatını kurtaran o saati Gururla Koleksiyonu’nda Cumhuriyet’le harmanladı, yeniden tasarladı. İsmine de Minnet Saati dedi.

        İstiklal Mikrofon: 29 Ekim 1933’te Cumhuriyetimizin 10. yıl dönümü Ankara Hipodromu’nda coşkuyla kutlanıyor, Atatürk 10. Yıl Nutku’nu gururla okuyordu. Önündeki mikrofona eğilip “Türk Milleti! Kurtuluş Savaşı’na başladığımızın on beşinci yılındayız. Bugün Cumhuriyet’imizin onuncu yılını doldurduğu en büyük bayramdır. Kutlu olsun!” dediğinde, Hipodrom alkışlarla inliyordu. Şişecam 10’uncu yılın coşkusunun Atamızın sesinden yankılandığı o mikrofonu, Gururla Koleksiyonu’nda yeniden yorumladı. Çağdaş Cumhuriyeti temsil eden İstiklal mikrofon, ön ve arka yüzünde İstiklal Madalyası’nın izleriyle tasarlandı.

        Yankı Gramofon: Cumhuriyet Müzesi’nde sergilenen bir gramofondan ilham alınarak tasarlanan Yankı Gramofon; Cumhuriyet aydınlanmasının sesini, sözünü, nostaljik bir yaklaşımla camın saflığı ile birleştirerek müzikseverlerle buluşturuyor. Akıllı telefonlarla uyumlu bu eser ile sevdiğiniz çalma listelerini dinleyebilirsiniz. Paşabahçe Mağazaları, Spotify’da hazırladığı 45 şarkıdan oluşan “Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar” listesini de dinlemenizi öneriyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Biden'dan Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama
        Biden'dan Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama
        Netanyahu Biden'ı sarılarak karşıladı
        Netanyahu Biden'ı sarılarak karşıladı
        Konsolosluk önündeki gösteride 43'ü polis 63 kişi yaralandı
        Konsolosluk önündeki gösteride 43'ü polis 63 kişi yaralandı
        Acı manzara gün ağarınca ortaya çıktı
        Acı manzara gün ağarınca ortaya çıktı
        Gazze'de hastane vuruldu, dünya ayaklandı!
        Gazze'de hastane vuruldu, dünya ayaklandı!
        Ünlülerden hastane saldırısına tepki
        Ünlülerden hastane saldırısına tepki
        Arap ülkelerinden Biden'a peş peşe tepki!
        Arap ülkelerinden Biden'a peş peşe tepki!
        İsrail Gazze'de hastane vurdu!
        İsrail Gazze'de hastane vurdu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlık harekete geçmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlık harekete geçmeli
        2024'te ne kadar vergi ödeyeceğiz?
        2024'te ne kadar vergi ödeyeceğiz?
        Taşkınlık yapınca çıkarıldıkları restorana saldırdılar!
        Taşkınlık yapınca çıkarıldıkları restorana saldırdılar!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        Ayda 10'ar bin lira gönderdi
        Ayda 10'ar bin lira gönderdi
        Kimyasal ilaç verdiler! Şuurunu kaybettirdiler! İple tavana astılar!
        Kimyasal ilaç verdiler! Şuurunu kaybettirdiler! İple tavana astılar!
        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
        Galatasaray karanlıktan elmas çıkardı
        Galatasaray karanlıktan elmas çıkardı
        Konutta fiyat balonu
        Konutta fiyat balonu
        Yağışın ardından barajların doluluk oranı ne oldu?
        Yağışın ardından barajların doluluk oranı ne oldu?
        Okulların 2024 yılı pansiyon ücretleri belirlendi
        Okulların 2024 yılı pansiyon ücretleri belirlendi
        Altın ve dolarda yeni zirveler
        Altın ve dolarda yeni zirveler