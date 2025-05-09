Şişecam'ın ilk çeyrek konsolide net satışları 45 milyar liraya ulaştı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Şişecam, yılın ilk üç aylık dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Türkiye'den yapılan ihracatla Türkiye dışı üretimlerden yapılan satışların toplamını ifade eden uluslararası satışların konsolide satışlar içindeki payı ise bu dönemde yüzde 63 seviyesinde olurken, şirketin konsolide net satışları 45 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Şirketin toplam yatırımları 7,7 milyar lira, ihracatı ise 230 milyon dolar oldu. Bu dönemde 1,3 milyon ton cam üreten şirket, 1,1 milyon ton soda külü ve 0,8 milyon ton endüstriyel hammadde üretimi gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şişecam Genel Müdürü Can Yücel, yılın ilk üç ayında dünya ticaretindeki belirsizliklerin yeniden arttığını belirtti.

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ABD ile Çin arasındaki artan ticaret geriliminin ve bu gerilim kapsamında uygulanan tarifelerin Avrupa başta olmak üzere birçok ülkeye yansımasıyarak küresel tedarik zincirleri üzerinde etkili olabileceğine işaret eden Yücel, "Dünya ticareti üzerinde adeta bir toz bulutu yükseldi. Görüş mesafesi daraldı ve belirsizlik yeniden gündeme taşındı. Şişecam, toplam satışlarının yüzde 12'sini ABD'de yerleşik üretim faaliyetleri kanalıyla elde eden ve ihracatının yüzde 8'ini ABD'ye gerçekleştiren bir şirket." ifadelerini kullandı.

Yücel, gelişmeleri dikkatle izlediklerini anlatarak, "Kontrollü, soğukkanlı ve stratejik bir yaklaşımla hareket etmeyi sürdürüyoruz. Çünkü biliyoruz ki, bu belirsizlik elbet sona erecek ve önümüzde daha net bir resim belirecek. O zaman, hem riskleri daha iyi analiz edebilecek hem de yeni fırsatları daha güçlü bir şekilde değerlendirebileceğimiz yepyeni bir döneme adım atacağız." değerlendirmesini yaptı. "Kontrol edebildiğimiz tüm alanlarda tam disiplinle hareket ediyoruz" Yeni dönemin yalnızca risklerin yönetilmesini değil, aynı zamanda belirsizlik ortamında fırsatları değerlendirme kabiliyetini de zorunlu kıldığına dikkati çeken Yücel, "Şimdiye kadar deneyimli ve çevik bir organizasyon olmamızdan gururla bahsettik. Bugün ise bu unsurların yanına itidalli olmayı ekliyoruz. Hızlı olmak kadar doğru zamanda doğru adımı atmak, temkinli ve sağduyulu olmak da başarının temel unsurları arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı. REKLAM Yücel, her daim aktif karar alma merkezlerinin sayesinde küresel gelişmeleri anlık olarak izlediklerini, çok boyutlu senaryolar ürettiklerini ve kararları sağlam temeller üzerine inşa ettiklerini aktardı.