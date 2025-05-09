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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Şişecam'ın ilk çeyrek konsolide net satışları 45 milyar liraya ulaştı - İş-Yaşam Haberleri

        Şişecam'ın ilk çeyrek konsolide net satışları 45 milyar liraya ulaştı

        Şişecam, 2025'in ilk çeyreğinde 45 milyar lira konsolide net satış gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 20:30 Güncelleme: 09.05.2025 - 20:30
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        Şişecam'ın ilk çeyrek konsolide net satışları 45 milyar liraya ulaştı
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        Şirketten yapılan açıklamaya göre, Şişecam, yılın ilk üç aylık dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

        Türkiye'den yapılan ihracatla Türkiye dışı üretimlerden yapılan satışların toplamını ifade eden uluslararası satışların konsolide satışlar içindeki payı ise bu dönemde yüzde 63 seviyesinde olurken, şirketin konsolide net satışları 45 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

        Şirketin toplam yatırımları 7,7 milyar lira, ihracatı ise 230 milyon dolar oldu. Bu dönemde 1,3 milyon ton cam üreten şirket, 1,1 milyon ton soda külü ve 0,8 milyon ton endüstriyel hammadde üretimi gerçekleştirdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Şişecam Genel Müdürü Can Yücel, yılın ilk üç ayında dünya ticaretindeki belirsizliklerin yeniden arttığını belirtti.

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        ABD ile Çin arasındaki artan ticaret geriliminin ve bu gerilim kapsamında uygulanan tarifelerin Avrupa başta olmak üzere birçok ülkeye yansımasıyarak küresel tedarik zincirleri üzerinde etkili olabileceğine işaret eden Yücel, "Dünya ticareti üzerinde adeta bir toz bulutu yükseldi. Görüş mesafesi daraldı ve belirsizlik yeniden gündeme taşındı. Şişecam, toplam satışlarının yüzde 12'sini ABD'de yerleşik üretim faaliyetleri kanalıyla elde eden ve ihracatının yüzde 8'ini ABD'ye gerçekleştiren bir şirket." ifadelerini kullandı.

        Yücel, gelişmeleri dikkatle izlediklerini anlatarak, "Kontrollü, soğukkanlı ve stratejik bir yaklaşımla hareket etmeyi sürdürüyoruz. Çünkü biliyoruz ki, bu belirsizlik elbet sona erecek ve önümüzde daha net bir resim belirecek. O zaman, hem riskleri daha iyi analiz edebilecek hem de yeni fırsatları daha güçlü bir şekilde değerlendirebileceğimiz yepyeni bir döneme adım atacağız." değerlendirmesini yaptı.

        "Kontrol edebildiğimiz tüm alanlarda tam disiplinle hareket ediyoruz"

        Yeni dönemin yalnızca risklerin yönetilmesini değil, aynı zamanda belirsizlik ortamında fırsatları değerlendirme kabiliyetini de zorunlu kıldığına dikkati çeken Yücel, "Şimdiye kadar deneyimli ve çevik bir organizasyon olmamızdan gururla bahsettik. Bugün ise bu unsurların yanına itidalli olmayı ekliyoruz. Hızlı olmak kadar doğru zamanda doğru adımı atmak, temkinli ve sağduyulu olmak da başarının temel unsurları arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.

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        Yücel, her daim aktif karar alma merkezlerinin sayesinde küresel gelişmeleri anlık olarak izlediklerini, çok boyutlu senaryolar ürettiklerini ve kararları sağlam temeller üzerine inşa ettiklerini aktardı.

        Gerek risk yönetiminde gerekse fırsatların değerlendirilmesinde stratejik sezgi ve etkin karar alma süreçlerinin önemli avantajlar sunduğunu kaydeden Yücel, "Bu süreçte dışsal değişkenlerin etkisini azaltmak adına kontrol edebildiğimiz tüm alanlarda tam disiplinle hareket ediyoruz. Maliyet yönetimi, bütçeye uyum, operasyonel verimlilik ve finansal dayanıklılık başlıca odak alanlarımız. Kuzey İtalya'daki düz cam tesisimiz için aldığımız erken soğuk tamir kararı, bu stratejik yaklaşımımızın somut bir örneğiydi. Gerekli görürsek benzer kararları başka coğrafyalarda da uygulamaya koymaktan çekinmeyeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

        Yücel, ilk üç ayda üretim performansında istikrarı sürdürdüklerine, kapasite kullanım oranlarını koruduklarına, verimlilik odaklı projelere hız verdiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Dijitalleşme ve sürdürülebilirlik alanlarında attığımız stratejik adımlarla, yalnızca bugünü değil geleceği de yönetme kararlılığımızı ortaya koyduk. Coğrafi çeşitliliğimizin sağladığı esneklikle sadece riskleri yaymakla kalmıyor, farklı pazarlardaki potansiyeli de etkin biçimde değerlendirebilme imkanına sahip oluyoruz. Örneğin, son dönemde açıklanan ek vergi yükümlülüklerinin ülkeler bazında farklılık arz etmesi, çoklu coğrafyalarda üretim yapan bir kurum olarak, uluslararası satış faaliyetlerimizde maliyetli temelli avantaj sağlamamıza olanak tanıyabilir. Bu yapı bize tek bir gelişmenin tüm performansımızı etkilemesini önleyecek sağlam bir zemin kazandırıyor."

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