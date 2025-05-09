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        TOSFED ve HT Spor'dan önemli iş birliği

        HT Spor ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) iş birliğiyle çok özel bir yayın projesi, Tuzla Karting Pisti'nde imzalanan anlaşma ile hayata geçirildi. 2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası ve 2025 Türkiye Drift Şampiyonası heyecanı sezon boyunca HT Spor'da canlı yayınlanacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2025 - 12:33 Güncelleme: 09.05.2025 - 12:48
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        TOSFED ve HT Spor'dan önemli iş birliği
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        HT Spor ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) güçlerini birleştirdi... Motor sporları tutkunları, 2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası ve 2025 Apexmasters Türkiye Drift Şampiyonası heyecanını HT Spor ekranlarında yaşayacak.

        Yayın hayatına başladıktan sonra kısa bir süre içerisinde özel yayınları ve röportajlarıyla ses getiren spor medyasının yeni yüzü HT Spor, 2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası ve 2025 Apexmasters Türkiye Drift Şampiyonası'nı izleyicilerle buluşturacak.

        TOSFED ile HT Spor arasında Tuzla Karting Pisti'nde imzalanan iş birliği anlaşmasıyla birlikte 2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası'nda sezonun kalan 6 yarışı ve ve 2025 Türkiye Drift Şampiyonası'nın 4 yarışı, hafta sonları HT Spor ekranlarından motor spor tutkunlarına ulaşacak.

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        TOSFED ve HT Spor'un bu iş birliğiyle birlikte motor sporlarına olan ilgi artacak, sporcular vitrine çıkacak ve tüm Türkiye'deki hız tutkunları HT Spor ekranlarında bu yarışların keyfini çıkaracak.

        AHMET SELİM KUL: SIRADAKİ HEDEFİMİZ BAŞARILI SPOR HABERCİLİĞİNİN YANINA BAŞARILI SPOR YAYINCILIĞINI EKLEMEK

        HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul, TOSFED'le yapılan iş birliği anlaşmasının imza töreninde açıklamalarda bulundu.

        Ahmet Selim Kul yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

        "Türk spor medyasının en yeni ve yenilikçi spor kanalı HT Spor, 10 Eylül 2024 itibarıyla yayın hayatına spor medyasının en dinamik unsurlarıyla hızlı bir şekilde başlamıştı. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Kenan Tekdağ'ın büyük destekleri ve bize olan inancıyla çıktığımız bu yolculukta 8 aylık bir süreci geride bıraktık. Bu kısa sürede çok özel yayınlara ve çok başarılı işlere imza attık. Spor medyasına, uzun süredir ihtiyacı olan yepyeni bir soluk kazandırdığımızı düşünüyoruz.

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        Spor haberciliğinde fark yaratma ilkesi ve arzusuyla bu yola çıktık. Sıcak, hızlı, doğru haberciliğin ilkelerle ve tarafsızlıkla birleştiğinde ortaya ne kadar başarılı işler çıktığının kanıtı kanalımızın bu kısa süredeki yükselişi ve somut verilere dayanan izlenme oranları oldu. Bunlar bizi çok mutlu etti. Sıradaki hedefimiz, başarılı spor haberciliğimizin yanına başarılı spor yayıncılığını eklemek.

        Özellikle son yıllarda motor sporları tutkusu Türkiye'de çok geniş kesimlere ulaştı. Bu konuda büyük pay sahibi olan ve bizimle iş birliği yaparak motor sporlarını daha da görünür kılma yönünde büyük adım atan TOSFED yönetimine teşekkür etmeyi de bir borç biliyorum"

        TOSFED BAŞKANI EREN ÜÇLERTOPRAĞI: TOSFED İÇİN TARİHİ BİR GÜN

        Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı ise yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

        "Bizim için, TOSFED için tarihi bir gün. Habertürk gibi Türk medyasının en önemli markalarından birinin TOSFED'in iki ulusal şampiyonasını canlı yayınlaması ve bu şampiyonalarımıza bu eğeri atfetmesi bizim için çok büyük mutluluk verici bir husus. Bu bağlamda başta HT Spor Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kenan Tekdağ'a ve bütün HT Spor yönetimine şükranlarımı sunuyorum. Bizim için çok kıymetli bir iş birliği"

        Konuşmaların ardından iş birliği anlaşması imzalandı ve hatıra fotoğrafı çektirildi. HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul'a da ayrıca plaket takdim edildi.

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        GELECEĞİN YILDIZLARI YARIŞIYOR

        Otomobil sporlarının ana okulu olarak adlandırılan karting branşı, MOTUL 2025 Türkiye Karting Şampiyonası ile izleyicilere adrenalin dolu anlar yaşatıyor. 7 ayaktan oluşan şampiyonanın ikinci ayağı, 10-11 Mayıs tarihlerinde Tuzla Karting Pisti’nde düzenlenecek.

        TOSFED ile HT Spor’un güçlerini birleştirdiği bu özel yayın projesi, otomobil sporlarını daha geniş kitlelere ulaştırmayı ve genç yeteneklere görünürlük kazandırmayı hedefliyor. Yarışların HT Spor ekranlarından canlı yayınlanması, izleyicilere evlerinden bu heyecana ortak olma imkânı sunacak.

        TÜRKİYE DRIFT ŞAMPİYONASI SEZON BOYUNCA HT SPOR’DA

        TOSFED - HT Spor iş birliği kapsamında yayınlanacak ikinci şampiyona olan 2025 Türkiye Drift Şampiyonası ise 18 Mayıs’ta TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde sezona merhaba diyecek. Türkiye’nin en yetenekli drift pilotlarının, dumanlar arasında kapı kapıya mücadelesi pistte görsel bir şölen sunacak. Kendi tarzını, yeteneğini ve tekniğini konuşturan pilotların çeşitli kriterlere göre jüri puanlarıyla değerlendirildiği drift yarışları, otomobil tutkunlarına benzersiz bir deneyim vadediyor.

        Türkiye Drift Şampiyonası 2025 sezon açılışı, 18 Mayıs’ta HT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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