TOSFED ve HT Spor'dan önemli iş birliği

HT Spor ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) güçlerini birleştirdi... Motor sporları tutkunları, 2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası ve 2025 Apexmasters Türkiye Drift Şampiyonası heyecanını HT Spor ekranlarında yaşayacak.

Yayın hayatına başladıktan sonra kısa bir süre içerisinde özel yayınları ve röportajlarıyla ses getiren spor medyasının yeni yüzü HT Spor, 2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası ve 2025 Apexmasters Türkiye Drift Şampiyonası'nı izleyicilerle buluşturacak.

TOSFED ile HT Spor arasında Tuzla Karting Pisti'nde imzalanan iş birliği anlaşmasıyla birlikte 2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası'nda sezonun kalan 6 yarışı ve ve 2025 Türkiye Drift Şampiyonası'nın 4 yarışı, hafta sonları HT Spor ekranlarından motor spor tutkunlarına ulaşacak.

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TOSFED ve HT Spor'un bu iş birliğiyle birlikte motor sporlarına olan ilgi artacak, sporcular vitrine çıkacak ve tüm Türkiye'deki hız tutkunları HT Spor ekranlarında bu yarışların keyfini çıkaracak.

🤝 @TOSFED ve HT Spor güçlerini birleştirdi! ✅



🎙️ HT Spor genel yayın yönetmeni @ahmetselimkul: "Çok önem verdiğimiz bir başlangıca imza atıyoruz. İlk kez böyle bir yayın gerçekleştirilecek. Artık motor sporları tutkunları, HT Spor ekranında büyük bir heyecan yaşayacak." pic.twitter.com/ztvqFSDRsE — HT Spor (@HTSpor) May 9, 2025

AHMET SELİM KUL: SIRADAKİ HEDEFİMİZ BAŞARILI SPOR HABERCİLİĞİNİN YANINA BAŞARILI SPOR YAYINCILIĞINI EKLEMEK

HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul, TOSFED'le yapılan iş birliği anlaşmasının imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Ahmet Selim Kul yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Türk spor medyasının en yeni ve yenilikçi spor kanalı HT Spor, 10 Eylül 2024 itibarıyla yayın hayatına spor medyasının en dinamik unsurlarıyla hızlı bir şekilde başlamıştı. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Kenan Tekdağ'ın büyük destekleri ve bize olan inancıyla çıktığımız bu yolculukta 8 aylık bir süreci geride bıraktık. Bu kısa sürede çok özel yayınlara ve çok başarılı işlere imza attık. Spor medyasına, uzun süredir ihtiyacı olan yepyeni bir soluk kazandırdığımızı düşünüyoruz. REKLAM Spor haberciliğinde fark yaratma ilkesi ve arzusuyla bu yola çıktık. Sıcak, hızlı, doğru haberciliğin ilkelerle ve tarafsızlıkla birleştiğinde ortaya ne kadar başarılı işler çıktığının kanıtı kanalımızın bu kısa süredeki yükselişi ve somut verilere dayanan izlenme oranları oldu. Bunlar bizi çok mutlu etti. Sıradaki hedefimiz, başarılı spor haberciliğimizin yanına başarılı spor yayıncılığını eklemek.

Özellikle son yıllarda motor sporları tutkusu Türkiye'de çok geniş kesimlere ulaştı. Bu konuda büyük pay sahibi olan ve bizimle iş birliği yaparak motor sporlarını daha da görünür kılma yönünde büyük adım atan TOSFED yönetimine teşekkür etmeyi de bir borç biliyorum" 🤝 HT Spor ve TOSFED güçlerini birleştirdi! ✅



🎙️ @TOSFED başkanı Eren Üçlertoprağı: "Bizim için tarihi bir gün, sporumuzun ve sporcularımızın başarılarının yurt geneline yayılması bizim için çok kıymetli. Türk medyasının en önemli markalarından birinin iki ulusal şampiyonamızı… pic.twitter.com/tUqjuCSpMw — HT Spor (@HTSpor) May 9, 2025 TOSFED BAŞKANI EREN ÜÇLERTOPRAĞI: TOSFED İÇİN TARİHİ BİR GÜN Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı ise yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Bizim için, TOSFED için tarihi bir gün. Habertürk gibi Türk medyasının en önemli markalarından birinin TOSFED'in iki ulusal şampiyonasını canlı yayınlaması ve bu şampiyonalarımıza bu eğeri atfetmesi bizim için çok büyük mutluluk verici bir husus. Bu bağlamda başta HT Spor Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kenan Tekdağ'a ve bütün HT Spor yönetimine şükranlarımı sunuyorum. Bizim için çok kıymetli bir iş birliği" Konuşmaların ardından iş birliği anlaşması imzalandı ve hatıra fotoğrafı çektirildi. HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul'a da ayrıca plaket takdim edildi.