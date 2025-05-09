Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Tenerife: 80 - Galatasaray: 90 | MAÇ SONUCU (Galatasaray tarihinde ilk kez finalde! - Basketbol Haberleri

        Tenerife: 80 - Galatasaray: 90 | MAÇ SONUCU

        Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finalinde İspanya temsilcisi La Laguna Tenerife'yi 90-80 yenerek finale yükseldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 19:56 Güncelleme: 09.05.2025 - 20:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        G.Saray tarihinde ilk kez finalde!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Galatasaray, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi Final Four etabında İspanya temsilcisi La Laguna Tenerife’yi 90-80 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

        Atina’daki SUNEL Arena’da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğinde La Laguna Tenerife orta mesafe atışlarda etkili performans sergilerken, Galatasaray ise fizik üstünlüğünü kullanarak sayılara ulaştı. Maçı başa baş getirse de Galatasaray, Lluis Costa’nın son saniye üçlüğü ile ikinci çeyreğe 4 sayı farkla geride girdi: 24-20.

        İkinci çeyrekte La Laguna Tenerife, ilk çeyrekteki başarılı atışlarına devam etti. Boyalı alanda üst üste sayılar bulan İspanya temsilcisi, kenardan oyunlarda da etkili olunca ilk yarının bitimine 04.59 kala fark 15 sayıya kadar çıktı: 40-25. Galatasaray ise ilk çeyreğe göre savunmada daha durgun bir görüntü çizse de bitime 02.24 kala 12-0’lık seriyle 15 sayılık farkı 3 sayıya indirdi: 40-37. Farkın çok açılmasına da izin vermeyen sarı-kırmızılar, soyunma odasına moralli girdi: 43-40.

        Maç boyunca geriden gelen Galatasaray, üçüncü çeyrekte 04.06 kala ikili oyunla farkı 12 sayıya kadar çıkararak maçın hakimiyetini eline aldı: 49-61. Bu periyotta Galatasaray'da Ebuka Izundu dikkat çeken isim oldu. Bitime saniyeler kala sarı-kırmızılı ekip Michael Young ile bulduğu üçlükle son çeyreğe 55-64 önde girdi.

        Son çeyrekte de Galatasaray etkili oyununa devam etti. Başlangıçta Buğrahan Tuncer’in sayılarıyla farkı açan sarı-kırmızılı ekip, 06.32 kala bu kez James Palmer Jr ile farkı 17 sayıya kadar çıkardı: 60-77. Mücadelenin bitimine az bir süre kala sarı-kırmızılı ekip, Will Cummings ve James Palmer Jr’ın etkili oyunlarıyla durumu 90-73’e getirdi. La Laguna Tenerife farkı 10 sayıya indirse de Galatasaray parkeden 90-80 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.

        Galatasaray’ın finaldeki rakibi AEK - Unicaja Malaga maçının ardından belli olacak. FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde final maçı ise 11 Mayıs Pazar günü SUNEL Arena’da oynanacak.

        ERGİN ATAMAN MÜCADELEYİ TAKİP ETTİ

        A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, La Laguna Tenerife - Galatasaray maçını oğlu Sarp Ataman ile birlikte yerinden izledi.

        SALON: SUNEL Arena

        HAKEMLER: Ademir Zurapovic, Yohan Rosso, Gvidas Gedvilas

        LA LAGUNA TENERIFE: Kramer 4, Kostadinov, Fernandez 2, Fitipaldo 7, Huertas 18, Scrubb 11, Costa 12, Badji 4, Shermadini 11, Abromaitis 7, Doornekamp 4

        GALATASARAY: Young 8, Wallace 3, Sadık Emir Kabaca 5, Cummings 21, Blumbergs 2, Palmer Jr 15, Izundu 21, Buğrahan Tuncer 6, Delgado 7, Göksenin Köksal 2

        1. PERİYOT: 24-20

        DEVRE: 43-40

        3. PERİYOT: 55-64

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        PKK: Kongre 5-7 Mayıs'ta toplandı! Tarihi bir karar alındı!
        PKK: Kongre 5-7 Mayıs'ta toplandı! Tarihi bir karar alındı!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Terörsüz Türkiye’nin tarihi günleri
        Terörsüz Türkiye’nin tarihi günleri
        Sivas'taki çifte vahşette tırnak savunması!
        Sivas'taki çifte vahşette tırnak savunması!
        Pervin Buldan: Asıl şimdi barışın mihenk taşları döşenecek
        Pervin Buldan: Asıl şimdi barışın mihenk taşları döşenecek
        "İstanbul'dan kaçmak yanlış mı?"
        "İstanbul'dan kaçmak yanlış mı?"
        Zorlu Holding'in eski CEO'suna beraat
        Zorlu Holding'in eski CEO'suna beraat
        9 Mayıs Zafer Günü Moskova'da kutlandı
        9 Mayıs Zafer Günü Moskova'da kutlandı
        9 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        9 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Trabzon'da denize giren 2 arkadaş boğuldu
        Trabzon'da denize giren 2 arkadaş boğuldu
        "Yıllık enflasyon 11 aydır kesintisiz düşüyor, inşallah devamı da gelecek"
        "Yıllık enflasyon 11 aydır kesintisiz düşüyor, inşallah devamı da gelecek"
        Ünlü oyuncular, hâkim karşısına çıktı
        Ünlü oyuncular, hâkim karşısına çıktı
        İmamoğlu'nun konutundaki hard disklerini söken personel tutuklandı
        İmamoğlu'nun konutundaki hard disklerini söken personel tutuklandı
        TOSFED ve HT Spor'dan önemli iş birliği
        TOSFED ve HT Spor'dan önemli iş birliği
        "G.Saray'a sonsuza kadar minnettar kalacağım"
        "G.Saray'a sonsuza kadar minnettar kalacağım"
        Hindistan ve Pakistan: Askeri olarak kim daha üstün?
        Hindistan ve Pakistan: Askeri olarak kim daha üstün?
        Sinek ısırıklarından doğal yollarla kurtulma yöntemleri
        Sinek ısırıklarından doğal yollarla kurtulma yöntemleri
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        9 yıllık mühendislik kariyerini bu meslek için bıraktı!
        9 yıllık mühendislik kariyerini bu meslek için bıraktı!