Şişecam, son 5 yılda 10 milyar liraya yakın yatırım yaptı

AA

Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman, son 5 yılda ülkeye 10 milyar liraya yakın yatırım yaptıklarını belirterek, "Türkiye’ye toplam değeri 4 milyar lirayı aşan iki yeni yatırım yapacağız. Mimari camlar ve otomotiv camına yönelik iki yeni float hattı yatırımı için düğmeye basıyoruz." ifadelerini kullandı.

Şişecam'dan yapılan açıklamaya göre, Polatlı'yı Avrupa'nın en büyük düzcam üretim üslerinden biri haline getiren Şişecam Ankara Fabrikası'ndaki TR8 fırınının resmi açılışı yapıldı.

Açıklamada Şişecam'ın mimari camlar ve otomotiv hamcamı alanlarında gerçekleştireceği yeni yatırım planlarına ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kırman, Şişecam'ın Türkiye'de hızla yükselen cam talebini karşılama ve tüm paydaşları için sürdürülebilir değer yaratma hedefi doğrultusunda mimari camlar ve otomotiv hamcamına yönelik iki dev float hattı yatırımı yapacağını bildirdi.

Kırman, bugün 4 kıtada, 14 ülkede 43 tesisiyle üretim faaliyeti gösteren, 22 bin çalışanı ile katma değerli ürünlerini 150'den fazla ülkeye ulaştıran Şişecam'ın, ülkeye ve paydaşlarına yatırımları ve ürünleri ile değer katmaya durmaksızın devam ettiğini kaydetti.

Şişecam'ın Türkiye'ye toplam değeri 4 milyar lirayı aşan iki yeni yatırım yapacağını belirten Kırman, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkemizde hızla yükselen cam talebini karşılama ve tüm paydaşlarımız için sürdürülebilir değer yaratma hedefimiz doğrultusunda mimari camlar ve otomotiv camına yönelik iki yeni float hattı yatırımı için düğmeye basıyoruz. Mimari camlar alanında günlük 1.200 ton kapasiteli hat için yepyeni bir tesis kurarak, dünyanın devam eden yatırımlar açısından en yüksek kapasiteye sahip 5 düzcam yatırımından birini hayata geçireceğiz. Günlük 750 ton kapasiteli otocam float hattı yatırımımız ise özel tasarımı ve yüksek kapasitesi ile Şişecam'ın vizyonunun ve teknolojik yetkinliklerinin simgesi niteliğinde olacak.

Bunun için sadece hat yatırımı yapmakla kalmayacağız. Aynı zamanda var olan tesislerimize bir yenisini daha ekleyerek yepyeni bir fabrika da kuracağız. Yüksek kapasitesi ile ne Amerika'da ne de Avrupa'da da eşi benzeri bulunan bu float hattı, bugün dünyada devam eden yatırımlar arasında en yüksek kapasiteye sahip 5 düzcam yatırımından biridir. Bu yeşil saha yatırımının tamamlanmasıyla birlikte ülkemizdeki float üretim kapasitemiz yüzde 30 artarak 2,6 milyon ton hacmine ulaşacaktır. Yatırımımız, iç talebin karşılanmasında önemli rol oynayarak girdi verdiğimiz sektörlerin ihracatını desteklerken, düzcam alanında Avrupa lideri Şişecam'ın güçlü konumunu da pekiştirecektir."

'KİMSENİN YAPAMADIĞINI YAPABİLEN' KONUMUMUZU KORUYORUZ"

Prof. Dr. Ahmet Kırman, Kırklareli'nde yapılacak günlük 750 ton kapasiteli otocam float hattının yüksek kapasitesiyle dünyanın sayılı örneklerinden olduğunu vurguladı.

Otomotiv hamcam ihtiyacının en verimli şekilde karşılanmasına yönelik olarak Kırklareli'nde hayata geçirecekleri float hattının, 4,8 metre, standardın üzerinde net ene sahip olduğunu aktaran Kırman, şunları kaydetti:

"Bu hat genişliği sayesinde, devreye girmesiyle birlikte, hattan alınabilen cam miktarı cam çekiş hızı değişmeden artacaktır. İnce cam üretebilecek şekilde özel olarak tasarlanmış olan hat, bu özelliği ile üretimde yüksek oranda verimlilik de sağlayacaktır. Böylesi bir yatırım, faaliyet alanlarının oyun kurucusu Şişecam'ın öncü vizyonunun ve teknolojik yetkinliklerinin sonucudur. Otomotiv hamcamına yönelik üretimin büyük çoğunluğunun yeni yapılacak geniş float hattına taşınması sayesinde mevcut durumda otocama yönelik üretim yapan Kırklareli TR1 Float hattımız, daha yüksek verimlilikle mimari camlar odaklı üretim yapabilecektir. TR1 Float hattımızın soğuk tamirini de kapasitesini günlük 1.000 ton seviyelerine çıkartarak gerçekleştirmeyi ve yenilemeyi planlıyoruz. Otocam iş kolunun otocama özel teknik üretim alt yapısı bulunan float hattına sahip olması, otocam faaliyetimizin büyümesini ve otomotiv yenileme camı ihracat atılımlarımızı doğrudan destekleyecektir."

Kırman, Şişecam'ın bu iki büyük yatırımı gerçekleştirirken yüksek kapasite, verimlilik ve yetkinlikler konusundaki iddiasını, yatırımların tamamlanma süresi açısından da ortaya koyduğunu vurguladı.

Bir düzcam hattının tasarımından devreye alınmasına kadar geçen sürenin ortalama 25-30 ay olduğunu aktaran Kırman, Şişecam'ın, otomotiv hamcamı float hattının 18 ayda, mimari camlar float hattının ise 24 ayda tamamlanmasını hedeflediğini belirtti.

Kırman, bunun, oldukça iddialı bir hedef olduğunu vurgulayarak, "Zaten böylesi güçlü hedeflerin ve zorlu projelerin hayata geçirilmesi de ancak Şişecam'ın kabiliyetleri dahilinde mümkündür. 5 Eylül 1981'de Türkiye'yi float üretim teknolojisi ile tanıştıran, 40 yıl önce, o dönemde Balkanlarda ve gelişmekte olan ülkelerde başka hiç bir teşebbüsün sahip olmadığı bu yetkinliğin yegane sahibi konumunda olan Şişecam'ın 40 yıl sonra da 'kimsenin yapamadığını yapabilen' konumunu koruduğunu gururla ifade etmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.

"DÜNYA CAM VE KİMYASALLAR LİGİNDE GÜÇLÜ KONUMDAYIZ"

Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı Kırman, Şişecam'ın dünya cam ve kimyasallar liglerinde güçlü konumda olduğunu belirtti.

Bugün üretim kapasiteleri açısından dünyada cam ev eşyası alanında ikinci büyük üretici olduklarını vurgulayan Kırman, düzcam ve cam ambalaj alanlarında en büyük 5 üreticiden biri konumunda bulunduklarını aktardı.

Kırman, şunları kaydetti:

"Dünyanın en büyük sekizinci soda üreticisi olmamızın yanı sıra krom kimyasallarında da dünya lideriyiz. Şişecam, ana faaliyet alanlarında dünyanın en büyük 3 üreticisinden biri olma hedefi doğrultusunda ilerlerken, ülkemizi geniş bir coğrafyada temsil ediyor olmanın gururunu yaşıyoruz. Ülkemizde düzcamdan cam ev eşyasına, otomotiv camlarından cam ambalaja, cam elyaftan cam geri dönüşümüne, madenden soda ve krom kimyasalları üretimine kadar çok farklı iş kollarında faaliyet gösteriyoruz."

"MİLYARLARCA LİRALIK YENİ YATIRIM MÜJDELERİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Ahmet Kırman, Şişecam'ın tüm paydaşları için sürdürülebilir değer yaratacak ve girdi verdiği sektörlerin büyümesini, ihracatını destekleyecek yatırımlara ara vermeden devam edeceğini bildirdi.

Geçen dönemde küresel salgının tüm dünyada yarattığı belirsizlik ortamına ve olağan dışı koşullarına rağmen ülkenin cam talebini karşılama ve ekonomisi için değer yaratma önceliği kapsamında yatırımları ara vermeden sürdürdüklerini vurgulayan Kırman, iç pazarda oluşan talebi önceliklendirerek ihracatı önemli ölçüde kıstıklarını ve ülkede gerçekleştirdikleri düzcam üretiminin yaklaşık yüzde 90'lık kısmını yurt içi pazara sunduklarını kaydetti.

Kırman, Yenişehir'de 240 bin ton kapasiteli fırının soğuk onarımını tamamlayarak 400 milyon liralık yatırımla yenilediklerini ve ateşlediklerini bildirdi.

Gelecek dönemde de aynı yaklaşımı benimseyerek doğru alanlarda yapacakları hamlelerle şirketin küresel ayak izini genişletirken, Türkiye'ye yatırım yapmaya ve paydaşlar için sürdürülebilir değer yaratmaya devam edeceklerini aktaran Kırman, "Ülkemize son 5 yılda yaptığımız soğuk tamir, teknoloji ile uyumlandırma ve yeni yatırımların tutarı 10 milyar liraya yakındır. Gelecek yıllarda da ülkemize hem yeni yatırımlarımız olacaktır hem de var olan tesislerimizin gelişen teknoloji ile uyumlandırılması ve soğuk tamir süreçleri için yıllık en az 1 milyar liralık olağan yatırımlar yapılacaktır. Önümüzdeki 2 yıl içinde ülkemize milyarlarca liralık yeni yatırım müjdeleri vermek konusunda da çalışmalarımızı sürdürdüğümüzü ifade etmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.

"POLATLI, AVRUPA'NUN EN BÜYÜK DÜZCAM ÜSLERİNDEN BİRİ"

Prof. Dr. Ahmet Kırman, Ankara Fabrikası ikinci fırın yatırımı ile ilgili de bilgi verdi. Yıllık 240 bin ton kapasiteli ikinci fırının, Türkiye'de hayata geçirdikleri en güncel, yeni yatırımları olduğunu belirten Kırman, Şişecam'ın, ikinci fırın yatırımının da devreye girmesiyle Polatlı'yı Avrupa'nın en büyük düzcam üslerinden biri haline getirdiğini aktardı.

Yıllık üretim kapasitesi 540 bin tona ulaşan Ankara fabrikasının; Türkiye'deki düzcam fırını sayısının 8'e, global düzcam üretim kapasitesinin yıllık 3,5 milyon ton seviyesine ulaşmasını sağladığını bildiren Kırman, şunları kaydetti:

"Yeni yatırımımızla birlikte Polatlı'da istihdam sağladığımız toplam çalışan sayımız da 300'ü aşmıştır. Cam; çevre, iklim, enerji ve sağlık gibi küresel açıdan en kritik konulara çözüm üreten ve geleceği şekillendiren stratejik öneme sahip bir malzemedir. Dünya, 2022 yılında Birleşmiş Milletler'in kararıyla, bugün hayatımızın her alanına girmiş olan camın bu stratejik önemini vurgulamak amacıyla Dünya Cam Yılı'nı kutlamaya hazırlanmaktadır. 5 bin yıllık geçmişe sahip olan camın geleceğine inanıyor, bu gelişim yolculuğunda öncü rolümüzü daha da güçlendirmek için durmaksızın çalışıyoruz."