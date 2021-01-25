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Şişli'de döviz bürosuna silahlı saldırı

Şişli'de otomobil ile döviz bürosunun önüne gelen kişi silahla iş yerine doğru 3 el ateş etti. Kurşunlardan biri döviz bürosunun kapısına isabet ederken, saldırgan geldiği otomobil ile kaçtı

Şişli'de döviz bürosuna silahlı saldırı
DHA

Olay, İnönü Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir döviz bürosunda saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, otomobil ile döviz bürosunun önüne geldi.

Döviz bürosuna doğru 3 el ateş eden saldırgan, daha sonra geldiği otomobil ile kaçtı. Döviz bürosu çalışanları durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, iş yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu. Kapıya bir kurşun isabet ettiği belirlendi.

Polis ekipleri iş yeri ile çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak saldırganın eşkalini ve kullandığı otomobil plakasını belirlemek için çalışma başlattı.

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