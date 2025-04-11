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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şişli'de hamile Kader ve bir kişi öldürülmüştü! Sır perdesi aralandı! | Son dakika haberleri

        Şişli'de hamile Kader ve bir kişi öldürülmüştü! Sır perdesi aralandı!

        İstanbul Şişli'de gerçekleşen silahlı saldırıda hayatın kaybeden Gültekin Gezer ve hamile olduğu belirlenen Kader Küçükçoşkun cinayetinin detayları ortaya çıktı. Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan zanlıların, bir çetenin üyeleri olduğu belirlendi. Saldırganlar, Gezer'i rakip çeteden olduklarını düşünerek ateş ederek öldürdükleri öğrenildi. Polis yaptığı çalışmada Gezer'in herhangi bir çeteyle bağlantısı olmadığını belirlendi. Hedefte olan asıl kişinin başka biri olduğu ortaya çıktı

        Giriş: 11.04.2025 - 15:01 Güncelleme: 11.04.2025 - 15:01
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        Şişli'deki dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı!
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        İstanbul'da olay, Şişli Kuştepe Mahallesi'nde, Yavru Kuş Sokak'ta 4 gün önce meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre silahlı saldırı sonucu öldürülen Gültekin Gezer ile hamile olduğu belirlenen Kader Küçükçoşkun cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

        SİLAHLI SALDIRIDA İKİ KİŞİ ÖLDÜ

        Olay gecesi, S.Y. G.K. ve D.K. polisi arayarak arkadaşlarının evde vurulduğunu söyledi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, girdikleri dairenin salonunda biri kadın, 2 kişinin kanlar içinde yerde yattığını gördü.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

        Ekipler içeride Gültekin Gezer (23) ile hamile olduğu belirlenen Kader Küçükcoşkun'un silahla vurulmuş olduğunu gördü. Yapılan ilk incelemede Gezer ve Coşkun'un hayatını kaybettiği belirlendi.

        KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDU

        Yapılan incelemelerde genç adamın vücuduna 8 kurşun isabet ettiği öğrenilirken, Kader Küçükcoşkun’un ise sırtından vurulduğu belirlendi. Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Şüpheliler A.S, B.Z., A.Y. ve S.M. sorguya alınırken, bu kişilerin verdiği ifadelerinin ardından yakalanan yaşı küçük iki şüpheliyle birlikte gözaltı sayısı 6’ya yükseldi.

        KARŞI ÇETE ÜYESİ SANMIŞLAR

        Polis soruşturmasına göre cinayetin, saldırganların baskın yaptıkları dairedekileri, rakip suç çetesi üyesi sandıkları için meydana geldiği belirlendi. Yapılan çalışmalarda yakalanan şüphelilerin 20 gündür kaldıkları apart otele yeni gelen mağdurları, rakip çete üyesi olarak değerlendirdikleri öğrenildi.

        TALİMAT YURT DIŞINDAN GELMİŞ

        Elde edilen bilgilere göre şüpheliler, apart otelde kalan kişilerle ilgili bilgiyi çetenin yurt dışındaki bağlantılarına bildirdi. Bunun üzerine yurt dışından talimat alan zanlılar, Gezer ve Küçükcoşkun'a saldırı kararı aldı.

        HAMİLE KADER'İ YANLIŞLIKLA VURMUŞLAR

        Saldırı anında, şüphelileri kargo görevlisi sanarak kapıyı açan Gültekin Gezer’e kurşun yağdıran şüphelilerin bu sırada Kader Küçükçoşkun’u ise yanlışlıkla vurdukları öğrenildi.

        YANLIŞ ADAMI ÖLDÜRDÜLER

        Olay sırasında içerde 5 kişinin olduğu belirlenirken, şüphelilerin asıl hedefinde olan kişininse saldırıdan yara almadan kurtulduğu belirtildi.

        ÖLENLERİN SUÇ ÖRGÜTÜYLE BAĞLANTISI YOK

        Polisin yaptığı çalışmada hedef alınan dairede kalan kişilerin herhangi bir suç örgütüyle bağlantılarının tespit edilmediği belirtildi. Olayla ilgili yapılan çalışmalarda şüphelilere ait yeni görüntüler de ortaya çıktı.

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        #istanbul
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