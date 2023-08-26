Sitenin bahçesinde oynuyordu! Öldüren ihmâl! Kastamonu'da 9 yaşındaki Hiranur Bektaş, yaşadığı sitenin bahçesinde oyun oynarken aydınlatma direğine dokundu. Elektrik akımına kapılan küçük çocuk ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Hiranur, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ailesi ve yakınları gözyaşına boğuldu

Kastamonu'da önceki gece yürekleri yakan bir olay yaşandı. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki bir sitede yaşayan Hiranur Bektaş (9) arkadaşlarıyla oynamak için dışarı çıktı.

AYDINLATMA DİREĞİNE DOKUNDU

AA ve İHA'da yer alan habere göre Hiranur oyun oynarken aydınlatma direğine dokundu. Ağır yaralanan küçük çocuk, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Tedavi altına alınan Hiranur, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Ailesini yasa boğan Hiranur, Hacıbey Köyü'nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanına defnedildi.