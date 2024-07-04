Sivas'ta yolcu otobüsünün çarptığı yaya öldü

SİVAS'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken yolcu otobüsünün çarptığı Osman Selvi (86), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Sivas- Erzincan karayolu Seyfebeli mevkisinde meydana geldi. İrfan Akyüz yönetimindeki 24 FD 325 plakalı yolcu otobüsü, yolun karşısına geçmek isteyen Osman Selvi'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle Osman Selvi yola savrulurken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Osman Selvi, ilk müdahalesinin ardından Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı adam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza nedeniyle yol, bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.