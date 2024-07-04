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        Sivas'ta yolcu otobüsünün çarptığı yaya öldü

        SİVAS'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken yolcu otobüsünün çarptığı Osman Selvi (86), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 20:24 Güncelleme: 04.07.2024 - 20:30
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        Sivas'ta yolcu otobüsünün çarptığı yaya öldü
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        SİVAS'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken yolcu otobüsünün çarptığı Osman Selvi (86), yaşamını yitirdi. 

        Kaza, saat 17.00 sıralarında Sivas- Erzincan karayolu Seyfebeli mevkisinde meydana geldi. İrfan Akyüz yönetimindeki 24 FD 325 plakalı yolcu otobüsü, yolun karşısına geçmek isteyen Osman Selvi'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle Osman Selvi yola savrulurken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Osman Selvi, ilk müdahalesinin ardından Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı adam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza nedeniyle yol, bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Kaza anını gören Durmuş Uzun, "Ben karşıda oturuyorum. Buradan sürekli çöp arabaları geçiyor ve dökülen sular yüzünden yol kayganlaşıyor. Ben karşıdan adamın geldiğini gördüm. Yolu hafif ortaladı, geriye kaçar gibi yaptı ve küt diye bir ses duydum. Yaşlı bir adamdı. Elinde ekmeğiyle ve peyniri ile bir yere gidiyordu" dedi. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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