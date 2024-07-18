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        Sivas'ta çadırlarını su basan işçileri ekipler kurtardı

        SİVAS'ta sağanak ve dolu sonrası çadırlarını su basan mevsimlik tarım işçileri, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından yapılan çalışmayla kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 17:53 Güncelleme: 18.07.2024 - 17:55
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        Sivas'ta çadırlarını su basan işçileri ekipler kurtardı
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        SİVAS’ta sağanak ve dolu sonrası çadırlarını su basan mevsimlik tarım işçileri, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından yapılan çalışmayla kurtarıldı.

        Merkeze bağlı Yaramış köyüne, Diyarbakır’dan gelen 70 mevsimlik işçinin kaldığı çadırları, dün yaşanan sağanakta su bastı. İşçiler mahsur kalırken, ihbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yolun çökmesi nedeniyle bölgeye ulaşamayan ekiplere, traktörle gelen köylüler destek verdi. Yapılan çalışma ile işçiler, kaldıkları yerden alınarak güvenli alanlara taşındı. Mevsimlik işçiler, AFAD ve jandarmaya ait otobüslerle il merkezindeki Kongre Anadolu Lisesi’nin pansiyonuna yerleştirildi. İşçilere burada akşam yemeği ve sabah kahvaltısı ikramı yapılarak, barınma ve iaşe ihtiyaçları giderildi. Bir gün misafir edilen mevsimlik işçiler, hava şartlarının normale dönmesinin ardından AFAD tarafından kurulan çadırlara yerleştirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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