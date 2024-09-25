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        Ömrünü Kangallara adayan dernek başkanı kalp krizinden hayatını kaybetti

        SİVAS'ta uzun yıllardır Kangal köpeği besleyen, köpekleri ile tüm Türkiye'de tanınan Kangal Köpeği Sevenler ve Koruyanlar Derneği Başkanı Orhan Yalçınkaya (51) geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 13:30 Güncelleme: 25.09.2024 - 13:35
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        Ömrünü Kangallara adayan dernek başkanı kalp krizinden hayatını kaybetti
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        SİVAS’ta uzun yıllardır Kangal köpeği besleyen, köpekleri ile tüm Türkiye’de tanınan Kangal Köpeği Sevenler ve Koruyanlar Derneği Başkanı Orhan Yalçınkaya (51) geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

        Kentte yaklaşık 30 yıldır kendisine ait Kangal köpeği çiftliğinde Kangal yetiştiren ve yurt dışı başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanına Kangal köpeği gönderen evli ve 2 çocuk babası Orhan Yalçınkaya, Sularbaşı Mahallesi Sularbaşı Caddesi’nde arabasını pak ettikten sonra aniden rahatsızlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Sivas Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yalçınkaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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