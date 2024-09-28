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        Sivas'ta gaz kaçağı bulunan kombi patladı: 1 yaralı

        SİVAS'ınSuşehri ilçesinde gaz kaçağı bulunan kombinin patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 11:06 Güncelleme: 28.09.2024 - 11:10
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        Sivas'ta gaz kaçağı bulunan kombi patladı: 1 yaralı
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        SİVAS'ınSuşehri ilçesinde gaz kaçağı bulunan kombinin patlaması sonucu 1 kişi yaralandı. Patlamada evde hasar oluştu.

        Olay, saat 08.30 sıralarında Yenimahalle Emrah Sokak'ta 3 katlı apartmanın en üst katında meydana geldi. Evde yaşayan S.A.'nın (35), mutfağa geçtiği sırada aniden patlama oldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çeşitli yerlerinden yaralanan S.A. ambulansla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından S.A., Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Ekipler, kombide bulunan gaz kaçağından dolayı patlamanın meydana geldiğini belirledi. Evde büyük çaplı hasar oluşurken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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