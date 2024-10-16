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        Minik öğrencilerden Sivasspor'a moral ziyareti

        HATAYSPOR maçının hazırlıklarını sürdüren Sivasspor, antrenmana ziyarete gelen kreş öğrencileri ile moral buldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 16:40 Güncelleme: 16.10.2024 - 16:45
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        Minik öğrencilerden Sivasspor'a moral ziyareti
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        HATAYSPOR maçının hazırlıklarını sürdüren Sivasspor, antrenmana ziyarete gelen kreş öğrencileri ile moral buldu.

        Süper Lig'in 9'uncu hafta maçında sahasında Hatayspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kulüp tesislerimizde Teknik Direktörümüz Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından geçiş oyunları ve duran top çalışmalarına yer verildi. Kırmızı-Beyazlıların bugün gerçekleştirdiği antrenmanı Sivas Çilek Kreş ve Anaokulu'nun minik öğrencileri ziyaret etti. Futbolcularla tanışan minik öğrenciler, keyifli anlar yaşadı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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