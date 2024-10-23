Evinde çıkan yangında öldü

Yangın, saat 04.30 sıralarında ilçe merkezindeki Mercantepe Mahallesi Mercantepe Sokak'taki 2 katlı apartmanın ikinci katında çıktı. Yalnız yaşayan Ünal Arslandemir'e ait apartman dairesinden alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Evde inceleme yapan itfaiye ekipleri, banyoda Arslandemir'in cansız bedenini buldu. Yapılan incelemenin ardından cenaze otopsi için Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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